Un’istantanea dal cuore pulsante dell’economia del Triveneto rivela un 2024 complesso ma non privo di spunti positivi. Il Monitor dei distretti industriali, curato dal Research Department di Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, ha messo in luce una dinamica delle esportazioni che, pur registrando una lieve contrazione complessiva, ha mostrato segnali di ripresa nell’ultimo trimestre dell’anno.

L’Export del Triveneto: Un Anno di Luci e Ombre

Con un valore totale di poco meno di 42 miliardi di euro, l’export dei distretti industriali del Triveneto ha subito una flessione a prezzi correnti dello -0,9% nel 2024, ponendosi in controtendenza rispetto all’andamento nazionale (+0,9%). Tuttavia, il quarto trimestre ha visto un’inversione di rotta, con un +1,1% che si allinea alla media italiana.

Il Veneto si conferma locomotiva dell’export distrettuale, con 33,2 miliardi di euro di vendite all’estero, un quinto del totale nazionale. Nonostante una flessione dello -0,9%, la regione ha dimostrato una resilienza significativa. Il calo, particolarmente marcato nella prima metà dell’anno, è stato influenzato dalle difficoltà del sistema moda, penalizzato dalle tensioni geopolitiche, dal rallentamento dei consumi in Cina e dalla diminuzione del potere d’acquisto dei consumatori di lusso.

Il Trentino-Alto Adige ha visto le sue esportazioni attestarsi sopra i 5,7 miliardi di euro, con una contrazione dell’-1,0%, accentuata nell’ultima parte dell’anno a causa della meccatronica altoatesina. In controtendenza, i distretti del Friuli-Venezia Giulia hanno mostrato una sostanziale stabilità, con oltre 2,9 miliardi di euro di export e una crescita dello +0,3%, trainata dall’agro-alimentare e dalla ripresa del Mobile e pannelli di Pordenone.

Il Saldo Commerciale: Un Pilar per l’Italia

Un dato di particolare rilievo è il saldo commerciale del Triveneto, che nel 2024 ha toccato i 25,8 miliardi di euro. Questo valore rappresenta oltre un quarto dell’avanzo commerciale complessivo dei distretti italiani, superando di 4 miliardi di euro i livelli del 2019. L’unico comparto che ha registrato un incremento dell’avanzo commerciale rispetto al 2023 è stato l’agro-alimentare, a conferma della sua solidità.

Le Voci delle Banche: Resilienza e Strategie Future

Le dichiarazioni dei vertici di Intesa Sanpaolo delineano un quadro di fiducia e supporto alle imprese del territorio.

Cristina Balbo, direttrice regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige, ha sottolineato: “Le imprese del Triveneto confermano di avere energie, strumenti e risorse per poter competere con successo sui mercati esteri, puntando sull’eccellenza delle loro produzioni. Come banca di riferimento del territorio le sosteniamo nella crescita, anche verso nuove geografie grazie alla importante presenza internazionale del Gruppo Intesa Sanpaolo. Di recente abbiamo accompagnato negli Emirati Arabi Uniti le PMI clienti della Banca dei Territori nell’ambito della prima missione internazionale del 2025 guidata da Stefano Barrese con l’obiettivo di offrire loro nuovi corridoi commerciali e partnership strategiche con potenziali investitori e operatori locali.”

Aggiunge Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia: “Per accompagnare la crescita delle nostre imprese abbiamo sviluppato un’ampia gamma di strumenti a supporto degli investimenti in innovazione, sostenibilità, efficientamento energetico, formazione e capitale umano, e sviluppato nuove collaborazioni con le associazioni di categoria del territorio. Soprattutto in questo contesto di incertezza, gli investimenti in innovazione e il posizionamento su nuovi mercati restano fondamentali per mantenere la competitività e noi confermiamo il nostro supporto finanziario: nel 2024 nel Nordest abbiamo erogato 4 miliardi di euro a famiglie e imprese.”

Le Eccellenze e le Difficoltà dei Distretti

Il 2024 ha visto alcune eccellenze brillare. Tra i distretti con la migliore performance spiccano l’Oreficeria di Vicenza, i Vini del Veronese, le Mele dell’Alto Adige, il Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, il settore Grafico e Cartario veronese, Dolci e pasta veronesi, il Caffè di Trieste, le Carni di Verona, la Termomeccanica di Padova e il Mobile e pannelli di Pordenone. Molte di queste performance sono state trainate dall’export verso gli Stati Uniti, con incrementi significativi. Ad esempio, il Prosecco ha visto le esportazioni negli Stati Uniti aumentare del +20% e in Canada del +38%.

Di contro, sei distretti del sistema moda hanno subito le maggiori contrazioni, tra cui la Calzatura sportiva e sportsystem di Montebelluna, il Tessile e abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno, l’Occhialeria di Belluno, le Calzature del Brenta e la Concia di Arzignano. Anche la Meccatronica dell’Alto Adige e di Trento e le Macchine agricole di Padova e Vicenza hanno registrato flessioni significative.

Le Sfide del 2025: Geopolitica e Diversificazione

La ripresa attesa in Europa nel 2025, seppur modesta, potrebbe essere messa a rischio dall’escalation della guerra commerciale innescata nei primi mesi di governo Trump. Alcuni distretti, con oltre il 20% delle esportazioni verso gli Stati Uniti, potrebbero essere particolarmente penalizzati. Tra questi, l’Occhialeria di Belluno, il Prosecco di Valdobbiadene, le Macchine agricole di Padova e Vicenza e i Mobili in stile di Bovolone.

In questo contesto, la diversificazione dei mercati di destinazione si conferma una strategia cruciale, come dimostrato dalla capacità delle imprese distrettuali nel 2024. Le incertezze legate alle possibili nuove accise sul vino negli Stati Uniti per il primo trimestre 2025 ne sono un esempio lampante, con i container bloccati nei porti in attesa di chiarimenti.

L’analisi del Monitor dei distretti industriali del Triveneto offre uno spaccato dettagliato di un’economia vivace, capace di adattarsi alle sfide globali, ma che richiede costante innovazione e una visione strategica per continuare a competere con successo sui mercati internazionali.