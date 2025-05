Amplifon, nella foto l’a. d. Enrico Vita, azienda italiana e leader mondiale nei servizi e soluzioni per la cura dell’udito, ha ottenuto un significativo riconoscimento internazionale. L’azienda è stata infatti inserita da Newsweek nella prestigiosa classifica delle World’s Greenest Companies 2025, confermando il suo impegno nelle pratiche sostenibili.

Un Riconoscimento Globale per la Sostenibilità

La classifica, frutto di una collaborazione tra Newsweek e le società di consulenza Plant-A Insights e GIST Impact, si basa su dati pubblicamente disponibili aggiornati al 1° marzo 2025. Questa meticolosa analisi ha permesso di selezionare le 750 aziende più virtuose a livello mondiale che si distinguono per la riduzione della propria impronta carbonica e per la promozione attiva di pratiche sostenibili. L’inclusione di Amplifon in questa graduatoria evidenzia la sua dedizione a operare in maniera responsabile, ponendo un’attenzione particolare all’impatto ambientale delle proprie attività.

Questo traguardo si aggiunge a un altro importante riconoscimento ricevuto di recente: l’inserimento nella lista degli Europe’s Climate Leaders stilata dal Financial Times nell’aprile di quest’anno. Entrambi i riconoscimenti sottolineano come Amplifon stia consolidando la propria posizione non solo come eccellenza nel settore dell’udito, ma anche come punto di riferimento per la sostenibilità aziendale a livello globale. Questi riconoscimenti riflettono un percorso aziendale orientato verso un futuro più verde, dove la crescita economica si accompagna a una responsabilità ambientale concreta e misurabile.