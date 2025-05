Un’autentica girandola di eventi ha scosso il fronte commerciale americano nelle ultime ore, lasciando il mondo con il fiato sospeso e gli analisti a chiedersi chi abbia davvero l’ultima parola sui dazi imposti dall’amministrazione Trump. Quella che si preannuncia una lunga e complessa battaglia giudiziaria ha visto il primo round consumarsi in un’altalena di sentenze e ricorsi che ha del paradossale.

La sentenza shock e la reazione della Casa Bianca

Tutto è iniziato con una decisione che ha fatto tremare i pilastri della politica “America First”: la US Court of International Trade, un tribunale di New York non certo sotto i riflettori abituali, ha dichiarato “illegali” e da “bloccare” i dazi imposti dall’allora presidente Donald Trump a gran parte del mondo, e in particolare quelli rivolti a Canada, Messico e Cina per questioni legate all’immigrazione e al fentanyl. Una sentenza unanime, firmata da tre giudici – Jane Restani, nominata da Ronald Reagan, Gary Katzmann da Barack Obama e Timothy Reif da Trump stesso – che ha stabilito come l’inquilino della Casa Bianca non avesse l’autorità di imporre dazi globali basandosi sull’International Emergency Economic Powers Act, una legge del 1977 mai invocata prima in materia tariffaria.

La reazione dell’amministrazione è stata immediata e veemente. Denunciando un “golpe” da parte di “giudici attivisti”, la Casa Bianca si è detta pronta a usare ogni strumento a sua disposizione “in nome dell’America First e contro l’abuso del potere giudiziario”, minacciando persino di ricorrere alla Corte Suprema. Kevin Hasset e Peter Navarro, due dei più importanti consiglieri del presidente, hanno cercato di minimizzare la portata della decisione. “Non cambia nulla”, ha affermato Navarro, mentre Hasset gli ha fatto eco: “Non avrà alcun effetto sulle trattative commerciali in corso”, sottolineando che l’amministrazione dispone di molte opzioni.

La sospensione lampo e il rebus futuro

E infatti, il colpo di scena non ha tardato ad arrivare. Dopo poche ore, la Corte d’appello ha accolto il ricorso dell’amministrazione, stabilendo che la sentenza della US Court of International Trade è “temporaneamente sospesa fino a nuovo avviso mentre queste corte esamina i documenti delle istanze”. Un dietrofront che ha ripristinato, almeno per il momento, lo status quo ante, ma che lascia aperte tutte le questioni e promette ulteriori sviluppi.

La questione fondamentale è la legittimità delle basi giuridiche utilizzate da Trump per imporre i dazi. Se quelli sull’acciaio, l’alluminio e le auto restano in vigore perché decisi in base alla “Section 232” del Trade Act (che consente di limitare le importazioni ritenute una minaccia per la sicurezza nazionale), le tariffe “reciproche” annunciate il 2 aprile (il “giorno della liberazione”, secondo Trump) e quelle mirate a Canada, Messico e Cina sono finite sotto la lente della giustizia.

Le implicazioni e le possibili vie d’uscita

Ora, in attesa di capire i tempi e le decisioni della giustizia americana, resta da vedere quali saranno le prossime mosse dell’amministrazione. Una delle opzioni ventilate è quella di ricorrere alla “Section 232” anche per i dazi reciproci, aggirando così il Congresso, che tradizionalmente ha un ruolo preminente nella politica commerciale. L’idea di convincere il Congresso a varare i dazi, invece, sembra un’impresa “epocale e con poche possibilità di successo”.

I maggiori partner commerciali degli Stati Uniti, come la Cina e l’Unione Europea, osservano con cautela questa saga giudiziaria. La Cina ha subito chiesto agli Stati Uniti di cancellare “tutti i dazi unilaterali impropri”, mentre i mercati finanziari, pur percependo il blocco iniziale come una battuta d’arresto per Trump, non lo considerano la fine della guerra commerciale. Il timore diffuso è che al “caos” già generato dalle tariffe si aggiunga ulteriore incertezza legata alla reazione di Trump e ai lunghi tempi della giustizia, lasciando investitori e partner commerciali in un limbo di incertezza.