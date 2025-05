Le Borse europee continuano a mostrare segnali di positività, nonostante l’apertura di Wall Street si manifesti in calo, anche a seguito di un’inflazione, misurata dall’indice PCE, scesa al 2,1%.

L’indice d’area del Vecchio Continente, il Stoxx 600, guadagna mezzo punto percentuale, spinto dalle utility che si trovano in particolare evidenza.

A Milano (Ftse Mib +0,3% a 40.142 punti), prosegue la crescita di Italgas (+3,4%) in vista dell’aumento di capitale per 2i Rete Gas. Bene anche A2A (+1,95%) e Hera (+1,76%). Tra le altre piazze, Francoforte si distingue come la migliore (+0,74%) grazie a un’inflazione stabile a maggio, mentre Parigi rimane più cauta (+0,09%). Londra avanza dello 0,6%.

Lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile a 98 punti base, con il rendimento del decennale italiano che sale di quasi due punti base, raggiungendo il 3,5%.

Significativo calo per il prezzo del gas, con i prezzi TTF che cedono il 3,8%, portandosi a quota 34 euro al megawattora. Il prezzo del petrolio diminuisce, ma con minore intensità: il WTI lascia lo 0,8% poco sopra i 60 dollari, mentre il Brent perde mezzo punto percentuale, arrivando a 63,8 dollari al barile.

Infine, l’euro si mantiene debole rispetto al dollaro, con la moneta unica che scambia a 1,1318 sul biglietto verde.