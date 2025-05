Una giornata negativa per i mercati azionari asiatici, con svanite le speranze di un blocco giudiziario ai dazi imposti da Donald Trump. Crescono, infatti, i timori riguardo all’economia statunitense, amplificati dai deludenti dati relativi al PIL e ai consumi personali. Tokyo e Seul registrano un calo dello 0,9%, Hong Kong dell’1,6%, Shanghai dello 0,3% e Shenzhen dell’1%, mentre Sydney guadagna lo 0,3%. I future su Wall Street sono in leggero ribasso, mentre quelli in Europa mostrano un cauto rialzo.

Le aspettative per una pausa sui dazi sono durate poco, poiché la sentenza della Us Court of International Trade che li sospendeva è stata ‘congelata’ in fase di appello. Inoltre, la Casa Bianca ha comunicato che troverà comunque un modo per reintrodurli. A contribuire a un clima incerto nei mercati sono anche le dichiarazioni del Segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, il quale ha indicato che i colloqui commerciali con la Cina sono “un po’ in stallo”. Oggi, l’attenzione si sposterà verso i dati sull’inflazione provenienti da Germania, Spagna e Italia, attesi in calo, così come il PCE americano di aprile, indicatore dei prezzi preferito dalla Fed.

La debolezza economica continua a gravare sul prezzo del petrolio, con il WTI che perde lo 0,4% e si attesta a 60,71 dollari al barile. Nel contempo, i rendimenti dei titoli di stato americani oscillano sui minimi da due settimane, fissandosi al 4,42%, mentre aumentano le aspettative di un possibile taglio dei tassi da parte della Fed.