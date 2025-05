Nel mutevole panorama del mercato immobiliare, Arrow Real Estate Advisors si afferma ancora una volta come attore chiave, annunciando il successo di un’importante operazione di rifinanziamento. La società di consulenza finanziaria immobiliare ha infatti orchestrato un accordo da 11 milioni di dollari per una proprietà industriale situata ad Auburn Hills, Michigan, dimostrando la sua capacità di navigare in acque complesse.

Un Rifinanziamento Strategico per un Asset Cruciale

L’operazione riguarda un immobile industriale di 123.727 piedi quadrati (circa 11.494 metri quadrati) al 2430 E Walton Blvd, Auburn Hills, MI. La proprietà è strategicamente posizionata in un corridoio manifatturiero cruciale del Michigan e riveste un ruolo di “mission-critical facility” per i suoi attuali inquilini. L’edificio è infatti interamente locato a tre diverse aziende, operanti nei settori automotive e delle scienze della vita, con contratti di locazione a triplo netto.

Il rifinanziamento, caratterizzato da un tasso fisso e un interesse solo per l’intera durata del prestito, è stato ottenuto per conto di Blue Ledge Group, guidato da Matt Davidson. Il capitale è stato fornito da Deutsche Bank attraverso un’esecuzione CMBS (Commercial Mortgage-Backed Securities) con una durata di cinque anni. A orchestrare l’accordo sono stati Morris Betesh, Fondatore e Managing Partner di Arrow Real Estate Advisors, e Omar Ferreira, Senior Vice President della stessa società.

Navigare le Sfide del Mercato

Il successo di questa operazione assume un valore ancora maggiore se si considera il contesto. Il mercato dei capitali, infatti, è stato caratterizzato da rapidi cambiamenti e da un allargamento degli spread nel mercato CMBS nelle fasi finali della trattativa. Nonostante queste difficoltà, Arrow Real Estate Advisors è riuscita a preservare l’intero ammontare del prestito e a concludere l’operazione a condizioni di mercato.

Il team di Arrow ha lavorato a stretto contatto con Deutsche Bank per affrontare lo “scrutinio creditizio” acuito dal rischio di “rollover” (scadenza) di una delle locazioni nel prossimo futuro. Nello specifico, uno dei contratti di locazione, che rappresenta circa il 44% del flusso di cassa della proprietà, è previsto in scadenza nel 2028. La capacità di gestire questa complessità e di raffinare le ipotesi sulle riserve è stata fondamentale per il buon esito dell’affare.

Morris Betesh, Fondatore e Managing Partner di Arrow Real Estate Advisors, ha commentato: “In un ambiente di mercati dei capitali in evoluzione, la certezza dell’esecuzione è tutto. Siamo orgogliosi di aver navigato in un contesto più volatile, riuscendo comunque a fornire l’intero ammontare del prestito e una struttura favorevole. Questo è un ottimo esempio di come l’allineamento tra mutuatario, prestatore e consulente crei risultati.”