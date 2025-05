Tiberino, lo storico marchio barese di specialità alimentari, svela al mondo il suo nuovo logo, segnando un’evoluzione che intende rafforzare la propria identità senza dimenticare le radici. L’azienda, nata nel lontano 1888 nel cuore di Bari, parla di un “nuovo capitolo” che si apre, un passo significativo nel suo percorso di eccellenza nel settore alimentare.

Un’Identità Rinnovata: Tra Classico e Lungimirante

“Siamo orgogliosi di svelare il nostro nuovo logo. Un’evoluzione, non una rivoluzione, un’identità rinnovata che rifletta chi siamo e dove stiamo andando,” dichiara l’azienda in un post. Tiberino si è sempre distinta per un “cuore classico” e uno “spirito lungimirante”. Per questo, il logo è stato reinventato con un design più pulito, concepito per incontrare il presente pur rimanendo saldamente ancorato a un passato ricco di storia. La firma di Nicola Tiberino resta un elemento centrale, simbolo dell’eredità ultracentenaria del brand. Un’enfasi particolare è posta sull’anno di fondazione, il 1888, e sull’inconfondibile orgoglio di essere Made in Italy.

Dalla Bottega ai Mercati Globali: Quattro Generazioni di Gusto

La storia di Tiberino è un viaggio lungo quattro generazioni. Tutto ebbe inizio alla fine del XIX secolo, quando il capostipite Nicola Tiberino aprì una piccola bottega di specialità alimentari in via Vallisa, nel centro storico di Bari. L’attività crebbe rapidamente, trasformandosi in un ingrosso di generi alimentari grazie ai figli Raffaele e Tommaso. Nel dopoguerra, Nicola, figlio di Raffaele, espanse l’attività a livello europeo, consolidando il ruolo dell’azienda nell’import-export di specialità. Il 1999 segna un’altra svolta cruciale: con l’ingresso di Raffaele (figlio di Nicola e omonimo del nonno), Tiberino affianca alla selezione di prodotti tipici la produzione di una propria linea di primi piatti disidratati di alta qualità: i Primi Tiberino.

L’Eccellenza in Ogni Piatto: Naturalità e Innovazione

L’impegno di Tiberino è sempre stato quello di offrire “prodotti unici e squisiti, che permettano a chiunque e ovunque di gustare il meglio della cucina Italiana”. L’azienda mantiene un approccio artigianale, prestando “massima attenzione alla qualità e al risultato finale”. I Primi Tiberino sono preparati esclusivamente con ingredienti naturali, senza additivi chimici, coloranti, aromi artificiali, conservanti o glutammato, e con verdure essiccate naturalmente. Molti prodotti sono anche vegani o vegetariani, riflettendo un’attenzione crescente alle diverse esigenze alimentari.

Dalle Stelle al Mondo: “Cibo Spaziale” e OUTFOOD

Un capitolo particolarmente affascinante della storia di Tiberino è la sua incursione nello spazio. Dal 2007, l’azienda ha avuto l’onore di preparare i pasti degli astronauti per le missioni internazionali congiunte tra NASA, ESA e ASI, portando così il buon nome della cucina italiana “addirittura fra le stelle”. Da questa esperienza unica è nata OUTFOOD, la prima linea made in Italy di piatti pronti disidratati per outdoor, ideali per attività come campeggio, trekking o viaggi, grazie alla loro praticità e conservabilità.

Oggi, dopo oltre 100 anni, il marchio Tiberino è conosciuto e apprezzato dai consumatori in tutto il mondo, dai gourmet store in USA, Canada, Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Francia. La citazione di Emile-Auguste Chartier, “La storia è un grande presente, mai solo un nobile passato”, risuona con la filosofia di Tiberino, che guarda al futuro con la saggezza di un’eredità centenaria.