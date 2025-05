Parigi si è tinta d’azzurro oggi, giovedì 29 maggio, sul celebre campo Philippe-Chatrier, dove Jannik Sinner ha superato Richard Gasquet nel secondo turno del Roland Garros 2025. L’incontro, concluso in tre set con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-4, ha visto il tennista italiano, reduce dal trionfo agli Australian Open, avanzare nel secondo Slam stagionale. Ma la partita non è stata solo una dimostrazione di forza del numero uno del mondo; ha rappresentato anche un momento di commiato per una figura storica del tennis francese.

Un omaggio al talento e alla persona: le parole di Sinner per Gasquet

Il match, durato un’ora e quarantacinque minuti, ha offerto sprazzi del talento cristallino di Gasquet, in particolare il suo rovescio monomane, ma la superiorità di Sinner è apparsa evidente, culminata in un netto 6-0 nel secondo set. Al termine della sfida, in un clima di grande rispetto, Jannik Sinner ha voluto omaggiare il suo avversario, che ha giocato l’ultima partita della sua carriera sul circuito professionistico. “Complimenti a Gasquet per una carriera fantastica. Abbiamo un buon rapporto fuori dal campo e voglio fargli veramente i complimenti per una straordinaria carriera e soprattutto per la meravigliosa persona che è”, ha dichiarato Sinner dal campo del Philippe-Chatrier, sottolineando poi: “Congratulazioni a te alla tua famiglia al tuo team per la tua carriera, senza delle persone così non è possibile fare una carriera come la tua. Tutti si ricorderanno di te anche quando non giocherai più, congratulazioni per la persona che sei”. Parole che hanno commosso il pubblico del Philippe-Chatrier, tutto in piedi per salutare Richard Gasquet.

Generazioni a confronto: la Formula Uno contro l’elegante carrozza

Il confronto tra il ventitreenne Sinner e il quasi trentanovenne Gasquet è stato metafora di uno scontro generazionale, dove la Formula Uno dell’italiano ha avuto la meglio sull’elegante carrozza a cavalli del francese. Nonostante un primo set in cui Sinner ha dovuto annullare tre palle break sul 5-3, la sua concentrazione e la sua potenza hanno prevalso. Il match è servito a Sinner anche come un utile allenamento per rodare i colpi sulla terra rossa dopo il recente stop forzato. Gasquet, pur mostrando la sua classe, non ha avuto gli strumenti per arginare lo strapotere del “barone rosso”.

Verso il terzo turno: Sinner incontra Lehecka

Con questa vittoria, Sinner vola al terzo turno, dove affronterà il ceco Jiri Lehecka, un avversario già battuto due volte nel 2024, entrambe sul veloce all’aperto. Nonostante la differenza di superficie, Sinner sembra fiducioso e pronto a continuare il suo cammino nel torneo parigino. L’atmosfera sul campo è stata “grande”, come ha riconosciuto lo stesso Sinner: “Sono felice di aver partecipato al giorno speciale di Richard”.