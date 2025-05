Reway Group, nella foto il presidente e a. d. Paolo Luccini, il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali nonché l’unico in Italia ad avere nel proprio core business anche la manutenzione della rete ferroviaria, comunica che la propria società controllata Gema – tra i principali operatori attivi nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore ferroviario – è risultata aggiudicataria dell’appalto per lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di fabbricati e impianti nelle stazioni di Firenze Santa Maria Novella e Bologna Centrale, per un valore di circa 30 milioni di Euro.

Un nuovo importante appalto per Gema

L’appalto è stato assegnato da Grandi Stazioni Rail S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui Gema è parte con una quota del 49% (MI.COS è capofila con il 51%). Nel dettaglio, Gema si occuperà della manutenzione straordinaria e della ristrutturazione degli edifici delle due stazioni, compresa la progettazione esecutiva per porzioni di opere.

Dettagli e impatto sul portafoglio ordini

L’Accordo Quadro avrà una durata di quattro anni. Quindici le maestranze altamente specializzate che saranno impegnate da Gema negli interventi di ammodernamento delle due stazioni ferroviarie. Il nuovo contratto porta il portafoglio ordini di Reway Group a 1,399 miliardi di Euro, al lordo della quota fatturata dall’inizio del 2025 e risulta così composto: 41% lavori ferroviari, 24% lavori in gallerie autostradali, 12% viadotti autostradali, 9% barriere di sicurezza ed antirumore, 13% altri lavori autostradali, 1% ingegneria civile.