È stata intentata la prima causa in Italia riguardo al recente crac della compagnia assicurativa lussemburghese Fwu Life Insurance, che ha coinvolto oltre centomila risparmiatori italiani con un investimento complessivo stimato intorno ai 360 milioni di euro.

Questa azione legale, avviata presso il Giudice di Pace di Conegliano (Treviso) dall’avvocato Giovanni Franchi di Parma per conto di un gruppo di risparmiatori veneti, si distingue per il fatto che non è stata intentata contro la Fwu stessa, dichiarata in liquidazione dal Tribunale del Lussemburgo il 31 gennaio 2025, bensì contro l’intermediario finanziario che aveva venduto effettivamente le polizze, la Ovb Consulenza Patrimoniale s.r.l. con sede a Verona.

Questa strategia legale potrebbe offrire una speranza concreta ai numerosi risparmiatori italiani che avevano acquistato polizze Fwu tramite un intermediario. In caso di esito positivo, infatti, questo approccio rappresenterebbe un’alternativa significativamente più vantaggiosa rispetto alle procedure concorsuali della Fwu, che in via ottimale permetterebbero ai loro clienti di recuperare solo una minima parte del capitale investito.