Dopo aver iniziato il suo viaggio in Italia partecipando all’assemblea di Confindustria a Bologna, la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha concluso la sua visita al Kilometro Rosso, il distretto dell’innovazione guidato da Brembo, che ora ospita 80 aziende e circa 3.000 dipendenti con un’età media di 30 anni.

È stata una scelta simbolica, a testimonianza dell’impegno dell’Europa per la competitività. Metsola e il vicepremier Antonio Tajani, che l’ha accompagnata, hanno espresso subito questo messaggio al loro arrivo, accolti anche dal presidente emerito di Brembo, Alberto Bombassei.

Il direttore del Kilometro Rosso, Salvatore Majorana, si è rivolto a loro per sollecitare un riconoscimento da parte delle istituzioni per la rete dei parchi scientifici europei. La presidente di Confindustria Bergamo, Giovanna Ricuperati, ha poi discusso delle sfide che gli imprenditori affrontano e dei progetti realizzati per superarle. Ha evidenziato una “emergenza”, quella della mancanza di “lavoratori e competenze”, sottolineando che la situazione “non potrà che peggiorare”. A questo proposito, ha accennato alla sperimentazione di una “immigrazione qualificata”, coinvolgendo anche gli ITS.

Roberto Valvassori, responsabile Public Affairs di Brembo e presidente di Anfia, ha parlato delle sfide per la competitività, in particolare nel settore automotive. Ha suggerito un piano decennale per rinnovare il parco macchine, affinché le aziende europee del settore possano continuare a produrre e migliorare anche la componentistica, accelerando nel contempo verso la decarbonizzazione.