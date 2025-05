Una fotografia chiara, e forse un po’ meno frenetica del previsto, arriva dal mercato degli affitti in Italia. Nel primo trimestre del 2025, si scopre che solo il 13% degli immobili in affitto è stato locato in meno di 24 ore. Questo dato, emerso da uno studio di idealista, il portale immobiliare che fa da bussola tecnologica nel settore, segna un rallentamento tangibile rispetto allo stesso periodo del 2024. Dodici mesi fa, infatti, il 17% delle operazioni si chiudeva in un soffio. Una flessione di quattro punti percentuali su base annua, che suggerisce una maggiore prudenza da parte di chi cerca casa.

La corsa dei capoluoghi: Bolzano sul podio, Milano accelera

Entrando nel dettaglio dei capoluoghi, la classifica degli “affitti express” vede in testa Bolzano, con un sorprendente 42% delle abitazioni pubblicate su idealista locato in meno di un giorno. Subito dietro, appaiate al 33%, troviamo Milano e Savona. Ben 46 capoluoghi corrono più veloci della media nazionale del 13%. Tra i più scattanti spiccano Bergamo (32%), Venezia e Padova (entrambe al 23%), Cagliari (19%), Palermo (17%), Roma (16%) e Torino (15%). Firenze, Genova e Catanzaro si allineano perfettamente alla media, con il 13% delle locazioni lampo.

E c’è chi va controcorrente: in 19 capoluoghi la percentuale di affitti express è al di sotto della media, con valori che oscillano dal 12% di Bologna al minimo del 3% registrato a Catania. In altre 24 città, infine, il fenomeno delle locazioni “fulminee” non si è nemmeno palesato nel primo trimestre 2025.

Mercato Affitti, il “Blitz” rallenta: solo il 13% degli immobili scompare in 24 ore

Una fotografia chiara, e forse un po’ meno frenetica del previsto, arriva dal mercato degli affitti in Italia. Nel primo trimestre del 2025, si scopre che solo il 13% degli immobili in affitto è stato locato in meno di 24 ore. Questo dato, emerso da uno studio di idealista, il portale immobiliare che fa da bussola tecnologica nel settore, segna un rallentamento tangibile rispetto allo stesso periodo del 2024. Dodici mesi fa, infatti, il 17% delle operazioni si chiudeva in un soffio. Una flessione di quattro punti percentuali su base annua, che suggerisce una maggiore prudenza da parte di chi cerca casa.

La corsa dei capoluoghi: Bolzano sul podio, Milano accelera

Entrando nel dettaglio dei capoluoghi, la classifica degli “affitti express” vede in testa Bolzano, con un sorprendente 42% delle abitazioni pubblicate su idealista locato in meno di un giorno. Subito dietro, appaiate al 33%, troviamo Milano e Savona. Ben 46 capoluoghi corrono più veloci della media nazionale del 13%. Tra i più scattanti spiccano Bergamo (32%), Venezia e Padova (entrambe al 23%), Cagliari (19%), Palermo (17%), Roma (16%) e Torino (15%). Firenze, Genova e Catanzaro si allineano perfettamente alla media, con il 13% delle locazioni lampo.

E c’è chi va controcorrente: in 19 capoluoghi la percentuale di affitti express è al di sotto della media, con valori che oscillano dal 12% di Bologna al minimo del 3% registrato a Catania. In altre 24 città, infine, il fenomeno delle locazioni “fulminee” non si è nemmeno palesato nel primo trimestre 2025.

Le variazioni sul tema: Milano e le province al galoppo

Guardando alle variazioni rispetto all’anno precedente, è Milano a fare il balzo più significativo, con una crescita del 23% negli affitti express: si è passati da un 10% nel primo trimestre 2024 all’attuale 33%. Performance positive si notano anche a Matera e Ragusa (+20% entrambe), seguite da Lodi (+19%), Livorno (+18%) e Imperia (+17%). Tra i grandi mercati cittadini, oltre a Milano, si segnalano aumenti anche a Bari (+7%) e Napoli (+3%). Catania rimane ferma. Sul versante opposto, lievi cali si registrano a Bologna e Torino (entrambe -1%), Genova e Palermo (-3%), Roma (-6%) e Firenze (-7%). Le contrazioni più marcate? A Lucca e Mantova, entrambe con un drastico -30%.

Le province: Belluno in testa, Roma e Milano rallentano l’hinterland

A livello provinciale, Belluno si distingue con nettezza, raggiungendo il 67% di affitti express. Un dato, si suppone, influenzato dalla crescente domanda per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Al secondo posto, Bolzano con un 35%. Nella provincia di Roma, la percentuale si ferma al 16%, mentre nell’hinterland milanese scende a un più contenuto 9%, mostrando dinamiche decisamente più lente rispetto ai capoluoghi. Le province con la minore incidenza? Terni e Catania, entrambe ferme al 4%. In tredici province, il fenomeno è quasi inesistente, a conferma di una concentrazione nelle aree metropolitane e nei mercati più vivaci.

Confrontando con il 2024, la provincia di Bolzano spicca con l’aumento più significativo (+24%), seguita da Trapani (+23%) e Arezzo (+21%). Al contrario, si registrano cali nelle province di Roma (-5%) e Milano (-2%). Oltre a loro, altre 44 province hanno visto una contrazione, con i cali più pesanti a Rimini e Mantova (-21% entrambe).