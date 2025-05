L’Eco della Stampa, leader nel settore del monitoraggio mediatico e partner di riferimento per oltre 4.000 aziende italiane e internazionali, annuncia il lancio del primo corso specializzato in “Media Monitoring e Rassegna Stampa“.

Questa iniziativa, unica nel suo genere, è pensata per offrire ai professionisti della comunicazione, marketing e uffici stampa una formazione gratuita completa e di qualità.

Corso ideato e realizzato dall’azienda di riferimento nel media monitoring

Il corso nasce dalla crescente necessità di competenze specializzate nel monitoraggio dei media, strumento fondamentale per la gestione della reputazione aziendale nell’era digitale. L’Eco della Stampa trasferisce il proprio know-how attraverso un percorso formativo pratico e immediatamente applicabile, con l’obiettivo di contribuire alla crescita professionale del settore.

I docenti sono gli stessi professionisti che ogni giorno lavorano al fianco di aziende di ogni settore e dimensione.

Programma formativo completo e flessibile

Il Corso si articola in moduli che coprono tutte le fasi del media monitoring: dall’evoluzione del concetto stesso di “Rassegna Stampa”, alle decisioni legate al set up strategico, fino ad arrivare all’utilizzo professionale delle piattaforme e all’utilizzo del media monitoring per la content creation.

La struttura flessibile del corso, composta da video-lezioni brevi accompagnate da materiale didattico di supporto, permette ai partecipanti di seguire il programma secondo le proprie disponibilità.

Certificazione di competenza

Al completamento del percorso formativo e del quiz finale, i partecipanti riceveranno il Certificato di Competenza in Media Monitoring rilasciato da L’Eco della Stampa, utilizzabile per valorizzare le proprie competenze nel mercato del lavoro.

Come iscriversi

Il corso è interamente gratuito e accessibile online all’interno della sezione Community del sito web dell’azienda.