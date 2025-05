Nel 2024, l’economia toscana ha sfoderato una performance eccezionale sul fronte delle esportazioni dei distretti industriali, toccando quota 37,7 miliardi di euro. Si tratta di un incremento del 20,3% rispetto all’anno precedente, un dato che svetta ben al di sopra della media nazionale, ferma al +3,3%. Grazie a questi numeri, la Toscana si è guadagnata il titolo di seconda regione italiana per export distrettuale, superata solo dalla Lombardia e tallonata dal Veneto.

Il successo svelato dall’analisi Intesa Sanpaolo

Questi dati lusinghieri emergono dall’approfondita analisi del Research Department di Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, uno strumento cruciale per l’azione di accompagnamento e supporto all’economia locale messa in campo dalla Direzione Regionale Toscana e Umbria della banca, guidata da Stefano Barrese. Il report è stato presentato oggi a Firenze, presso la sede locale dell’istituto, alla presenza di Alessandro Sordi, Vice Presidente Confindustria Toscana Centro e Costa, e di Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo.

Oreficeria e Farmaceutica: i motori della crescita

A trainare questa notevole crescita sono state in particolare due specializzazioni d’eccellenza: il distretto dell’Oreficeria di Arezzo e il polo farmaceutico toscano. L’Oreficeria ha registrato un vero e proprio boom, balzando da 3,5 miliardi di euro nel 2023 agli attuali 7,7 miliardi, con una crescita di oltre 4 miliardi. Questo exploit è ascrivibile soprattutto alla domanda proveniente dalla Turchia, complice il ruolo di hub di questo mercato, la forte domanda di oro indotta dalle tensioni inflattive e le politiche all’importazione adottate. Un ulteriore e significativo contributo alla crescita è venuto dai poli della farmaceutica e biomedicale, che nel 2024 hanno totalizzato 10,8 miliardi di euro di esportazioni, con un balzo del 35,6%. Questa spinta è stata sostenuta soprattutto dalle esportazioni dalla provincia di Firenze, che rappresenta il 96% del comparto monitorato.

Moda: luci e ombre in un anno complesso

Il sistema moda, pur mantenendo il primato per valore assoluto con 18,7 miliardi di euro di esportazioni, ha attraversato un anno più articolato. Alcuni distretti, specie quelli legati al lusso dell’area fiorentina, hanno subito un calo, a causa della debolezza della domanda, penalizzata dalle spinte inflazionistiche che hanno eroso il potere d’acquisto delle famiglie europee e dal rallentamento dei consumi cinesi. Tra i singoli distretti, si osserva un calo delle esportazioni più marcato per la Pelletteria e calzature di Firenze e per l’Abbigliamento di Empoli. Tuttavia, grazie a una ripresa nell’ultimo trimestre, il distretto del Tessile e abbigliamento di Prato ha contenuto il calo a un più modesto -1,7%. Come già sottolineato, spicca nel comparto moda il distretto dell’Oreficeria di Arezzo, che ha più che raddoppiato le proprie esportazioni.

Agroalimentare, Trasporti e Cartario: un quadro variegato

Anche l’agroalimentare ha mostrato un buon andamento, con una crescita complessiva del 23,4%. Questa espansione ha interessato soprattutto il distretto dell’Olio toscano e dei Vini dei colli fiorentini e senesi, in particolare verso gli Stati Uniti, che si confermano il primo mercato. Il Florovivaistico di Pistoia ha invece mantenuto livelli stabili rispetto all’anno precedente. Il comparto dei Mezzi di trasporto si distingue per un buon andamento nel distretto della Nautica di Viareggio, trainata dai superyacht, e una leggera contrazione per la Camperistica della Val d’Elsa, penalizzata in particolare dal calo dell’ultimo trimestre dell’anno. Il mercato che ha risentito maggiormente del calo della domanda è quello tedesco, che nonostante la contrazione registrata resta il primo sbocco del distretto, seguito dalla Francia. Il distretto del Cartario di Lucca ha chiuso il 2024 con un valore di 1,3 miliardi di euro di esportazioni, con un calo di 79,2 milioni rispetto al 2023, frutto in particolare delle minori esportazioni maturate nel primo semestre, recuperate solo parzialmente nella seconda parte dell’anno. In particolare, la contrazione più rilevante si è registrata nelle vendite verso la Polonia, che da terzo mercato di riferimento si colloca al sesto posto nel 2024. Si consolida, invece, il ruolo della Francia al primo posto, seguita da Germania e Spagna. Sempre nella filiera dell’industria cartaria, si segnala il buon andamento del distretto delle Macchine per l’industria cartaria di Lucca, che ha realizzato 643 milioni di euro di esportazioni con una crescita del 9,6%. Grazie a un balzo del 23%, gli Stati Uniti si confermano come primo mercato di riferimento con oltre 104 milioni di euro di esportazioni, legate anche ai recenti investimenti realizzati nel mercato americano da produttori del distretto cartario.

Sistema Casa e Mercato Americano: le ultime tendenze

Infine, nei distretti del sistema casa, emerge in positivo il Marmo di Carrara, che ha raggiunto il valore di 805 milioni di euro con una variazione del 12,3%, maturata in particolare nella seconda parte dell’anno. Il distretto del Mobile imbottito e sistemi per dormire di Quarrata e Prato ha subito invece una riduzione delle esportazioni che ha interessato tutti i trimestri dell’anno. In particolare, ha pesato il calo delle esportazioni verso Francia, Germania e Stati Uniti. Il mercato americano si distingue come il primo sbocco commerciale per la Toscana con una crescita delle esportazioni del +8,9% rispetto al 2023, che ha riguardato soprattutto il settore agroalimentare.

Prospettive e strategie per il futuro

Le prospettive per il 2025 sono positive, ma restano condizionate dall’incertezza economica globale e dalle tensioni protezionistiche. Sarà quindi fondamentale per le imprese toscane cogliere le opportunità di crescita presenti nei diversi mercati attraverso strategie di diversificazione.

Alessandro Sordi, Vice Presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa, ha dichiarato: “Il rapporto Intesa Sanpaolo sull’export toscano mostra numeri positivi, frutto della resilienza e del ‘saper fare’ delle nostre imprese, che tuttavia operano in uno scenario globale complesso, segnato da inflazione e instabilità. Se da un lato il report evidenzia settori performanti, dall’altro non nasconde le sofferenze di altri, come la moda. Cruciale è la dinamica interna ai comparti: si delinea una netta differenza tra chi resta su modelli tradizionali e chi, invece, affronta le sfide ottimizzando processi e investendo con decisione in digitalizzazione, Intelligenza Artificiale e sostenibilità. Queste imprese stanno costruendo nuove capacità e maggiore efficienza. Il futuro si gioca qui: la trasformazione digitale, integrando IA, robotizzazione e sostenibilità, è la chiave per la competitività e per emergere con forza da questo momento di profondo cambiamento”.

Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo, ha aggiunto: “I dati sull’export toscano del 2024, superiori ancora una volta alla media nazionale, testimoniano la tenacia e la competitività delle nostre imprese sui mercati globali nonostante le persistenti incertezze dello scenario internazionale. Consapevoli di queste dinamiche, come Intesa Sanpaolo accompagniamo le imprese supportando strategie di diversificazione su nuovi mercati e incentivando la transizione digitale ed ecologica del nostro tessuto produttivo. Nel 2024 abbiamo sostenuto imprese e famiglie con 2,7 miliardi di euro di erogazioni, e puntiamo ad assecondare con ulteriori risorse le scelte delle imprese per la competitività di questo territorio”.