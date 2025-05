Un colpo di scena, di quelli che solo la vita, nella sua insondabile eccentricità, sa orchestrare, ha scosso l’altrimenti prevedibile scacchiere del commercio globale. Pare che la Corte Federale Statunitense per il Commercio, con una sentenza degna di un coup de théâtre, abbia dichiarato illegali quei dazi universali imposti dal Presidente Trump in occasione del Liberation Day. Una decisione, si mormora, che ha fatto infuriare il temperamento già vivace di Trump, mentre a Wall Street, con un’eleganza quasi sfrontata, i future e il dollaro si sono impennati, danzando un walzer di pura euforia nella nottata.

Quando la legge si fa… giudizio

Tre giudici della US Court of International Trade hanno sollevato il sipario su un’interpretazione che, a quanto pare, non ammette repliche. La legge invocata dal Presidente per giustificare la sua audace iniziativa tariffaria – l’International Emergency Economic Powers Act del 1977, un nome che già di per sé evoca un certo dramma – non gli conferisce, a loro dire, l’autorità di imporre dazi universali e di vestire i panni del legislatore. La decisione, di una precisione quasi chirurgica, è stata presa sulla base di due distinti e ben argomentati casi.

“Nei due casi presentati,” hanno spiegato i giudici con la chiarezza di chi non lascia spazio a fraintendimenti, “la questione sottoposta alla Corte è se l’International Emergency Economic Powers Act del 1977 dà al Presidente il potere di imporre dazi illimitati sulle merci provenienti da quasi tutti i paesi del mondo”. E hanno proseguito, con un’enfasi che non passa inosservata: “la Corte non interpreta la IEEPA come atto che conferisce tale autorità illimitata e quindi sospende i dazi contestati”, rammentando con una certa signorilità che la vera competenza sul commercio, ahimè per alcuni, risiede nel Congresso.

Eco di dissenso e promesse di appello

La reazione della Casa Bianca? Naturalmente, non si è fatta attendere. Stephen Miller, il vice capo dello staff, ha scandito parole che echeggiano come un tuono, parlando senza mezzi termini di un “colpo di stato giudiziario”. Successivamente, un portavoce, con toni forse più misurati ma non meno decisi, ha espresso il concetto che “non spetta a giudici non eletti decidere come affrontare adeguatamente un’emergenza nazionale”. E così, l’Amministrazione Trump, con un piglio che non sorprende, ha già annunciato l’intenzione di fare appello per capovolgere questa decisione, non escludendo che l’intera vicenda possa giungere fino alla Corte Suprema. È evidente, per chiunque abbia un minimo di sensibilità per le dinamiche umane e istituzionali, che tra il Presidente e l’establishment giudiziario americano non corra certo quel buon sangue, quella cordialità istituzionale tra i poteri dello Stato.