L’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulle novità fiscali in materia di detrazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, portando alla luce importanti modifiche che impatteranno diverse categorie di contribuenti. Le novità principali riguardano una rimodulazione delle detrazioni per i redditi più elevati e un innalzamento dei tetti di spesa per alcune agevolazioni.

Detrazioni: un nuovo meccanismo per i redditi elevati

Una delle modifiche più significative è l’introduzione del nuovo articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi. Questo articolo prevede una riduzione progressiva dell’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75mila euro. L’obiettivo è quello di calibrare la fruizione delle agevolazioni fiscali in base alla capacità contributiva, pur mantenendo un occhio di riguardo per le situazioni familiari più complesse.

“Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro la fruizione delle detrazioni dipende da un meccanismo di calcolo fondato su due parametri: reddito complessivo del contribuente e numero di figli fiscalmente a carico,” si legge nel documento dell’Agenzia. “La norma prevede quindi una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.”

Questo significa che, se da un lato il fisco intende ottimizzare la distribuzione delle detrazioni, dall’altro si impegna a salvaguardare le famiglie che più necessitano di sostegno, come quelle con un elevato numero di figli o con figli con disabilità. Il meccanismo di calcolo terrà conto di questi due fattori per determinare la quota di detrazione spettante.

Spese scolastiche e cani guida: agevolazioni in crescita

Oltre alla rimodulazione per i redditi alti, il documento dell’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni su altre detrazioni specifiche. Tra queste, spicca l’innalzamento del tetto di spesa per le spese scolastiche, che passa a mille euro. Questo aumento consentirà alle famiglie di beneficiare di uno sconto fiscale maggiore su una gamma più ampia di costi legati all’istruzione.

Un’altra novità riguarda la detrazione forfetaria per il mantenimento dei cani guida. Questa agevolazione, pur non essendo una novità assoluta, viene richiamata con indicazioni precise, a conferma dell’attenzione verso i contribuenti con esigenze particolari.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 rappresentano un tentativo di affinare il sistema delle detrazioni fiscali, cercando un equilibrio tra le esigenze di bilancio dello Stato e la tutela delle fasce più fragili della popolazione. È consigliabile per i contribuenti interessati consultare i dettagli specifici forniti dall’Agenzia delle Entrate per comprendere appieno l’impatto di queste modifiche sulla propria situazione fiscale.