Federmeccanica registra un passaggio dal segno negativo a quello positivo nella produzione congiunturale del settore metalmeccanico nel primo trimestre del 2025, dopo un lungo periodo di ventitré mesi di andamento negativo. Tuttavia, Stefano Franchi, direttore generale, avverte che si tratta di un incremento molto limitato: “qualche flebile luce tra molte ombre ed in una fitta nebbia”. È più significativo, continua, il pesante segno meno nel confronto con il primo trimestre del 2024.

Inoltre, è importante considerare che, nonostante l’aumento della produzione, “praticamente si produce un po’ di più e allo stesso tempo si genera un po’ meno ricchezza”. Nei primi tre mesi del 2025, l’indagine rivela una crescita della produzione metalmeccanica/meccatronica dell’0,7% rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, su base annua si evidenzia una flessione del 5,8%, segnalando la persistente debolezza del settore, che rimane in una condizione di maggiore criticità rispetto all’industria nel suo complesso, che registra una diminuzione del 3,4% annuo.

Inoltre, Federmeccanica sottolinea l’impatto negativo delle carenze del Piano Industria 5.0. Questo piano, sebbene avesse buone intenzioni, non ha prodotto effetti positivi e rimane in gran parte inutilizzato. Diego Andreis, vicepresidente, afferma: “Serve quindi un cambiamento di rotta per essere più competitivi in una nuova fase, nella quale potremmo dover rivedere i contorni di catene del valore globali estremamente instabili.”