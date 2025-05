Durante l’evento “Europa: domande aperte per un futuro in comune” all’Università Cattolica di Milano, Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, ha delineato l’obiettivo di “ridurre il 48% di cittadini italiani che guardano con diffidenza alle istituzioni europee”.

Avvicinare i cittadini all’UE: semplificazione e flessibilità

Fitto ha sottolineato che “semplificazione e flessibilità servono ad avvicinare molto i cittadini all’Unione Europea”. Ha inoltre evidenziato come “il mondo è cambiato”, motivo per cui è stata avviata una “revisione delle risorse per la coesione”.

Dazi e sostegno alle imprese

Il vicepresidente ha poi affrontato il tema dei dazi. Ha spiegato che, indipendentemente dalla loro eventuale introduzione, “le decisioni dal punto di vista delle scelte non potranno essere le stesse”. Se i dazi verranno applicati, “dovremo garantire dei sistemi di sostegno al sistema imprenditoriale“. Se invece, come auspicabile, non ci saranno, “dovremo fare delle scelte differenti”. Per Fitto, il compito principale è “dare garanzie ai cittadini europei”.

Difesa, sicurezza e valori democratici

In merito a difesa e sicurezza, Fitto ha ammonito: “commetteremmo un grave errore se parlassimo solamente di guerra”. Ha ribadito il pieno sostegno all’Ucraina, uno Stato invaso, ma ha enfatizzato che “è importante sottolineare che difendiamo i valori della democrazia perché la grande partita che c’è nel mondo è sulla difesa delle democrazie”.