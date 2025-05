(di Katherine Puce) Negli ultimi anni, tra le nuove coordinate dell’espansione globale, ha preso sempre più piede un acronimo: ESAN. Ovvero un’area strategica che unisce Europa, Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda, diventando il nuovo baricentro per le imprese che guardano al futuro. Non si tratta di una classificazione ufficiale al pari dei mercati EMEA, APAC o LATAM, ma al pari di questi, il termine rappresenta sempre di più un riferimento concreto per identificare una nuova fascia di mercato che molte aziende globali e analisti già utilizzano nelle proprie strategie di crescita e posizionamento.

La nuova scommessa globale di Amway

Queste economie, pur distanti geograficamente e culturalmente, condividono una certa stabilità istituzionale, alti standard normativi, apertura commerciale e una forte attenzione alla sostenibilità. Si tratta quindi di mercati con dinamiche simili e sinergie geopolitiche, uniti nell’affrontare le nuove sfide della trasformazione digitale. A contribuire in modo rilevante alla diffusione dell’acronimo ESAN è stata di recente anche Amway, la più grande azienda al mondo nella vendita diretta, che nel suo report annuale 2024 ha indicato questa regione come una delle aree di maggiore crescita. Un’area talmente strategica da spingere l’azienda, lo scorso marzo, a istituire un ruolo dedicato e nominare Jon L. Voskuil come nuovo Managing Director della regione ESAN. Ma non si è conclusa qui la strategia di Amway . L’azienda ha infatti deciso di rafforzare la propria presenza nella regione ESAN, affidando a Connexia, società di marketing e comunicazione integrata, parte del gruppo Retex, la gestione della strategia social, la creazione di contenuti digitali e le campagne pubblicitarie per i suoi principali marchi, tra cui Nutrilite, Artistry e XS.

Questa scelta riflette una tendenza sempre più diffusa tra le multinazionali, ovvero, trattare regioni non contigue ma affini per livello di sviluppo e comportamenti di consumo. Il mercato ESAN rappresenta così un laboratorio strategico, dove poter testare nuovi approcci alla comunicazione integrata e rispondere alla crescente domanda di prodotti salutistici, sostenibili e attenti all’ambiente da parte di mercati maturi e consapevoli.

Nuovo terreno di sperimentazione per imprese green e digitali

Approcciarsi al mercato ESAN offre numerosi vantaggi strategici per un’azienda, rappresentando una leva competitiva di grande valore. Si tratta infatti di un’area caratterizzata da solidità normativa e politica, dove esiste maggiore spazio per l’introduzione di prodotti innovativi e per la sperimentazione tecnologica. Inoltre, questi mercati condividono valori consolidati come la sostenibilità, la digitalizzazione e l’attenzione alla qualità della vita, che rendono più semplice costruire relazioni di fiducia con i consumatori.

In sintesi, il mercato ESAN è una combinazione rara di affidabilità sistemica e potenziale di crescita, ideale per testare modelli replicabili e sviluppare una presenza solida e duratura in contesti ad alta maturità economica e culturale.