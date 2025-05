Oltre un miliardo di euro di investimenti nella transizione energetica negli ultimi due anni. Una riduzione della intensità carbonica del 15% nel 2024, con le attività rinnovabili, flessibilità, clienti e servizi che hanno rappresentato per la prima volta oltre la metà dell’Ebitda di Edison avvicinando il Gruppo all’obiettivo al 2030 che vede tali attività costituire il 70% della marginalità. Acquisti per oltre 1,2 miliardi da circa 3 mila fornitori, di cui il 97% italiani. Un investimento sulle persone, oltre 800 assunzioni nel biennio 2023-2024, a cui si aggiunge l’indotto occupazionale su tutto l’ecosistema dell’azienda. Inoltre, Edison ha coinvolto nel solo 2024 più di 100 scuole e oltre 3.000 studenti in programmi di orientamento e formazione delle nuove generazioni.

Edison avanza nell’attuazione del proprio piano strategico, affermando la sostenibilità come leva di sviluppo e di competitività ambientale, economica e sociale. A sostanziare la solidità del percorso di sviluppo sostenibile intrapreso negli ultimi anni dal Gruppo sono i progressi verso i principali target definiti nel Piano Strategico 2030 e nei correlati Obiettivi di Sostenibilità.

«I risultati mostrano la concretezza del nostro agire responsabile e la coerenza tra la strategia industriale e gli obiettivi ESG. Negli ultimi 5 anni, grazie alla progressiva trasformazione del portafoglio industriale, abbiamo portato il Gruppo a solidi risultati finanziari, operativi ed ESG, consolidando la nostra posizione di leadership nella transizione energetica nel Paese», commenta Nicola Monti nella foto, Amministratore Delegato di Edison. «In particolare, il 2024 si è chiuso con un avvicinamento ai nostri obiettivi strategici al 2030: un Ebitda composto al 55% dalle attività rinnovabili, flessibilità, clienti e servizi e una riduzione dell’intensità carbonica del 15%. Gli ottimi risultati nascono dalla capacità di Edison di coniugare in modo virtuoso sostenibilità e performance operativa, produttività ed etica, crescita e attenzione all’ambiente e alle persone, a partire dalla tutela della loro sicurezza e dalla cura del loro benessere e dei loro bisogni sul luogo di lavoro. E sono il frutto di una preziosa collaborazione con l’ecosistema di stakeholder con cui ogni giorno costruiamo insieme un futuro di energia sostenibile».

«Edison ha un ecosistema di stakeholder solido e inclusivo che rappresenta non solo un capitale di relazioni, ma anche un asset strategico, capace di alimentare l’innovazione, creare valore condiviso e crescita sostenibile» afferma Barbara Terenghi, Chief Sustainability Officer di Edison. «Una rete costituita da dipendenti e collaboratori, clienti, comunità e territori in cui il gruppo opera e in cui è fortemente integrata coinvolgendo oltre 2.000 artigiani partner dell’azienda e oltre 3.000 fornitori attivi, da cui nel 2024 Edison ha acquistato beni e servizi per oltre 1,2 miliardi di euro, di cui il 97% destinato a PMI nazionali a riprova della centralità della supply chain italiana».

Investimenti per la Transizione Energetica

Nel biennio 2023-2024 Edison ha investito 1,2 miliardi di euro in Italia nella transizione energetica lungo i suoi tre assi principali di business: generazione e flessibilità, gas supply e sviluppo green gas, clienti e servizi. Investimenti che sono parte del nostro piano da 10 miliardi di euro tra 2023 e 2030 e che lo scorso anno sono stati allineati al 70% ai Sustainable Development Goals (SDG’s) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e per la metà alla Tassonomia UE (quasi il doppio rispetto al 2023 quando l’allineamento alla tassonomia era al 27%). L’obiettivo è far sì che siano rispettivamente pari all’85% e al 75% entro i prossimi 5 anni.

Progressi nella Decarbonizzazione

Dal 2006 l’Azienda ha diminuito le proprie emissioni dirette di CO₂ di oltre il 75% riducendo il proprio profilo emissivo da quasi 25 milioni di tonnellate di CO2 equivalente a 6,1 milioni nel 2024. La dinamica della traiettoria di decarbonizzazione tracciata dal gruppo è visibile e prevede una riduzione di almeno il 95% delle emissioni dirette di CO2 Scope 1 al 2050 rispetto al 2017, attraverso l’aumento della produzione elettrica da fonti rinnovabili, sistemi di flessibilità e l’adozione delle migliori tecnologie di generazione decarbonizzata. Nel 2024 Edison ha ridotto l’intensità carbonica del 15% – da 284 a 240 grammi di CO₂ per kWh – e ha raggiunto il 28% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, avanzando rispetto al 25% del 2023 e avvicinando l’obiettivo del 40% al 2030. La capacità installata da eolico, fotovoltaico e idroelettrico ha raggiunto 2,2 GW (quasi 200 MW addizionali tra il 2023 e il 2024) e ha permesso la produzione di 5,5 TWh di energia green, che equivale al fabbisogno annuale di una città come Milano. Uno sprint rinnovabile che porta con sé impatti ambientali significativi evitando l’emissione in atmosfera di 2,4 milioni di tonnellate di CO₂ (se a questi si aggiunge la quota di Edison Energia ed Edison Next relativa ai clienti finali, il valore complessivo delle emissioni evitate del Gruppo è pari a 2,8 Mt di CO).

Sviluppo Rinnovabile e Generazione Programmabile

Nel 2024 Edison ha aperto cantieri per nuova capacità rinnovabile per oltre 400 MW ed è entrata in un progetto di eolico flottante offshore di circa 1 GW. Tra il 2023 e il 2024 ha messo in esercizio 1,5 GW di capacità altamente flessibile, grazie a due nuovi impianti termoelettrici di ultima generazione, i più efficienti in Italia e tra i più avanzati al mondo, in Veneto e Campania. La produzione programmabile è essenziale per la crescita delle stesse rinnovabili e per garantire sicurezza alla rete elettrica.

Offerta per Famiglie, Imprese e Pubblica Amministrazione

Sul fronte dei clienti il Gruppo, attraverso Edison Energia ed Edison Next, promuove il percorso di famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni verso la decarbonizzazione, favorendo il processo di elettrificazione dei consumi, l’adozione di green gas (biometano, Bio-Gnl, idrogeno) e sostenendoli nei processi di efficientamento e uso consapevole delle risorse energetiche anche in ottica di competitività.

Lo scorso anno Edison Energia ha registrato un aumento del 14% del proprio portafoglio clienti, superando i 3 milioni di contratti nel primo trimestre 2025. In particolare, Edison Energia, in linea con l’impegno di prossimità del Gruppo a clienti e territori, ha ampliato e consolidato la sua presenza territoriale attraverso l’apertura di circa 200 nuovi punti vendita nel solo 2024 (+25% rispetto al 2023) superando la soglia dei 1.000 in tutta Italia che si aggiungono al network di oltre 2.000 installatori, piccole imprese locali e aziende familiari. Oggi Edison Energia offre un ecosistema di prodotti e servizi che include, oltre alle commodity energia elettrica e gas, anche i servizi a valore aggiunto, come la riparazione, manutenzione, installazione di soluzioni di efficienza energetica quali impianti fotovoltaici e pompe di calore.

Nel 2024 Edison Next ha favorito la decarbonizzazione dei clienti industriali attraverso sistemi di autoproduzione low carbon incrementando di 230 MW la capacità installata rispetto al 2021 e stipulato contratti per nuovi impianti rinnovabili per circa 180 MW. Lo scorso anno ha inaugurato con Michelin Italiana un sistema di impianti per la decarbonizzazione e l’ottimizzazione dei consumi energetici dello stabilimento di Cuneo, che ne abbatte le emissioni di CO₂ aumentandone al contempo l’autonomia energetica. Il sistema di interventi realizzati da Edison Next permetterà allo stabilimento di accelerare verso il target di neutralità carbonica al 2050, potendo contare su un impianto già predisposto all’uso di biometano e idrogeno e utilizzando anche biomasse a filiera corta. Inoltre, per quanto riguarda i servizi alla Pubblica Amministrazione, oltre al servizio di ospedali e strutture sanitarie, nel 2024 Edison Next ha raggiunto 1,3 milioni di punti luce gestiti (+5,2% rispetto al 2023), con 25 nuovi Comuni, tra cui Trieste, e alla fine dell’anno aveva sottoscritto 14 Partenariati Pubblico-Privati volti ad accelerare la transizione energetica con soluzioni disegnate sulle specifiche esigenze degli enti interessati.

Grazie alle attività di decarbonizzazione dei propri clienti, così come alle iniziative per l’adozione di pratiche sostenibili da parte dei propri fornitori, il Gruppo punta a ridurre le emissioni Scope 3 del 25% al 2040 rispetto al 2019, con una componente di riduzione specificatamente sui clienti che è del 30%.

Mobilità e Trasporti Sostenibili

Al fine di ridurre l’impronta carbonica e l’impatto ambientale dei suoi clienti, Edison favorisce anche l’adozione di soluzioni di mobilità sostenibile, sia elettrica sia a gas. Complessivamente nel 2024 ha installato oltre 1.000 punti di ricarica per l’auto presso clienti retail, PMI e industrie, pubbliche amministrazioni. Edison, che ha realizzato la prima catena logistica integrata del gas naturale liquefatto (GNL) per la decarbonizzazione dei trasporti pesanti marittimi e su gomma, è anche il primo operatore del Paese nel mercato del biometano. Nel corso dell’ultimo anno ha venduto GNL e BioGNL in quantitativi in grado di rifornire 17.000 autoarticolati, consegnando il gas naturale a circa 500 stazioni di rifornimento in tutta Italia. Inoltre, sempre nel rispetto dei target al 2030, il Gruppo ha proseguito lo sviluppo di nuova capacità per la produzione di Biometano e Biogas con complessivamente 8 impianti in gestione, costruzione e autorizzazione in Italia e Spagna.

Comunità, Territori ed Ecosistemi Naturali

Grazie ad una presenza ampia e variegata sul territorio italiano, Edison ha realizzato nel tempo un forte legame con le comunità, caratterizzato da solide relazioni. Lo scorso anno il 67% della comunità in cui Edison opera ha partecipato a iniziative loro dedicate come, per esempio, la mostra di reperti archeologici allestita all’interno della centrale di Presenzano, l’apertura alle visite dei propri siti idroelettrici ed eolici in occasione delle Giornate FAI o, ancora, il bando “Costruiamo il Futuro” con cui Edison sostiene le associazioni del terzo settore e sportive di Valcamonica e Valcaffaro, sedi di numerosi impianti idroelettrici del Gruppo. Significative anche le sei iniziative di contrasto alla povertà energetica con le quali l’azienda ha supportato ad oggi 1.500 nuclei famigliari. Nel 2024 tali azioni, unite agli oneri sostenuti per il pagamento di royalties e canoni alle Amministrazioni dei territori in cui Edison opera, hanno distribuito sul territorio circa 80 milioni di euro. L’obiettivo al 2030 è che la totalità delle comunità in cui risiedono impianti di generazione di grande dimensione venga interessato da progetti di valorizzazione territoriale. Sul fronte degli ecosistemi naturali, l’azienda è impegnata con iniziative su paesaggio e progetti di biodiversità – tra quelli del 2024 anche un’oasi della biodiversità presso un impianto di biometano nel pavese e l’adesione a Mosaico Verde – correlati a bioindicatori sullo stato di salute degli ecosistemi naturali.

Al fine di massimizzare l’impatto sociale nei territori in cui opera, Edison sostiene l’impegno della Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale. Attraverso Fondazione EOS il Gruppo genera impatto e innovazione sociale mettendo a disposizione le competenze delle proprie persone, collaborando con comunità e organizzazioni territoriali, favorendo la generazione di ecosistemi equi e sostenibili. È quanto avviene a Palermo con il progetto Traiettorie Urbane, rivolto ad adolescenti tra gli 11 e i 17 anni con l’obiettivo di connettere lo spazio pubblico, fornendo nuovi stimoli per immaginare nuove traiettorie di vita. A Napoli il progetto Criscito mira a costruire un’infrastruttura educativa stabile nel popolare Borgo di Sant’Antonio Abate per contrastare la povertà sociale, educativa e l’illegalità. Infine, tra le iniziative di innovazione sociale e territoriale, rientra il progetto di riqualificazione del distretto Bicocca di Milano, che vede la collaborazione con Regione Lombardia e Comune di Milano per la valorizzazione del Polo Cine Audio Visuale presente presso la Ex Manifattura Tabacchi, riconvertito in un polo multifunzionale che integra spazi culturali e educativi.

Riconoscimenti ESG

A testimonianza dell’efficacia delle azioni intraprese, nel 2024 Edison è stata valutata dall’agenzia di rating ESG Sustainalytics, gruppo Morningstar, che ha analizzato l’efficacia con cui Edison gestisce i propri rischi ambientali, sociali e di governance. Il punteggio ottenuto di 23 su una scala da 0 (rischio basso) a oltre 40 (rischio elevato) posiziona il Gruppo nel primo 30% delle società valutate nella categoria multi-utilities. La società viene inoltre annualmente valutata anche da Standard&Poor’s Global per la valutazione S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA): in questo caso Edison ha ottenuto un punteggio pari a 54/100 in aumento rispetto allo scorso anno e sopra la media del settore Electric Utilities. Nel corso del 2024 è stata inoltre aggiornata la valutazione di sostenibilità da parte di Ecovadis: il punteggio di 88 punti su 100 segna il valore più alto raggiunto e vale il posizionamento nel top 1% delle aziende valutate. Con riferimento alla diversità di genere, Edison e le società controllate Edison Energia ed Edison Next Government hanno dal 2023 la certificazione sulla parità di genere secondo la norma UNI PdR 125:2022.

La rendicontazione di sostenibilità 2024 di Edison recepisce le disposizioni introdotte dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e dal Dlgs 125/2024. In coerenza con la normativa, i temi materiali oggetto di rendicontazione sono stati individuati a partire da Impatti, Rischi e Opportunità (IRO) identificati dal processo di Doppia Materialità. In particolare, la Relazione di Sostenibilità 2024 mette in luce le Politiche e le Azioni adottate, oltre alle Metriche relative alla performance di sostenibilità di Edison così come gli elementi caratterizzanti il suo piano di Transizione Climatica. Infine, in linea con la propria impostazione che integra le dimensioni della sostenibilità nella strategia, nella governance e nella gestione operativa, la Relazione di Sostenibilità si inserisce nella Relazione finanziaria integrata annuale.

Edison ha presentato i risultati del proprio percorso strategico e di sostenibilità oggi in occasione di “Futuro in corso”, l’evento che si è svolto a Milano presso la Ex Manifattura Tabacchi, dal 2024 sede di Edison, in particolare della Divisione Edison Next Government che fornisce servizi energetici alla PA. Una giornata di talk, conferenze, dialoghi e incontri che ha riunito esperti, stakeholder e cittadini attorno ai temi chiave dell’innovazione sostenibile, dal futuro delle città alle comunità energetiche passando per le generazioni del futuro, la tutela naturale e l’impatto sociale. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’omonimo progetto di divulgazione, dialogo ed esperienza ESG lanciato quest’anno da Edison.