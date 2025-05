Il senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre ha preso la parola in Senato per la presentazione della 33ª edizione della Sagra della ciliegia Ferrovia di Turi, un comune in provincia di Bari. Durante il suo intervento, Melchiorre ha enfatizzato come le ciliegie Ferrovia rappresentino un “primato mondiale di cerealicoltura”, e si è proposto come portavoce delle eccellenze pugliesi. L’obiettivo è continuare a focalizzarsi su chi opera sul territorio, promuovendo i prodotti locali come “forza autentica della nostra terra”.

Le sfide del settore agricolo e la necessità di un rinnovamento

Melchiorre ha poi affrontato le difficoltà vissute nel 2022, un anno particolarmente arduo per i produttori locali, che sono stati “messi in ginocchio” a causa di un “forte calo della produzione”. Questa situazione, ha sottolineato, impone una “riflessione profonda sul futuro”. L’incontro in Senato è stato presentato come un’opportunità per agire concretamente, attraverso il rinnovo degli impianti, la valorizzazione del lavoro agricolo e il sostegno all’intero comparto. Per il turismo locale, questo significa “dare dignità a chi lavora la terra, non smettere di credere nella propria forza e continuare a raccontare l’Italia in modo genuino”.

Riconoscimenti e la valorizzazione delle eccellenze pugliesi

Il senatore ha ringraziato i produttori pugliesi per aver reso possibile la produzione e la valorizzazione delle ciliegie di Turi, definendo “preziosi” momenti come questo, che portano le eccellenze della Puglia a Roma. Ha concluso ribadendo che la sagra è un’esaltazione della produzione locale e un’espressione dell’eccellenza italiana, che merita la massima attenzione.

Presenze istituzionali e del mondo agricolo

All’iniziativa hanno partecipato diverse figure di spicco: il sottosegretario di Stato per la Salute Marcello Gemmato, il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato Luca De Carlo (FdI), il Sindaco di Turi Giuseppe De Tomaso, il senatore Alberto Losacco, e una rappresentanza di agricoltori e produttori. L’incontro è stato moderato dalla giornalista e food blogger Barbara Politi. Tra i senatori presenti in sala: Maria Vita Nocco, Guido Quintino Liris, Roberto Menia, Ernesto Rapani e Domenica Spinelli.