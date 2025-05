Un’ombra inquietante si allunga sul settore della metalmeccanica italiana. L’80% delle imprese è seriamente preoccupato dall’introduzione di nuove misure protezionistiche, i cosiddetti dazi. È quanto emerge da una indagine congiunturale di Federmeccanica, che ha interpellato le proprie associate per capire l’impatto di un possibile scenario di guerra commerciale. I risultati sono un segnale inequivocabile di grande apprensione per un comparto cruciale dell’economia nazionale.

Le Paure Nascoste Dietro la Minaccia dei Dazi

Il timore più diffuso tra gli imprenditori metalmeccanici è quello di perdere quote di export, un’eventualità che spaventa il 27% delle imprese. Ma le preoccupazioni non si fermano qui, toccando nervi scoperti della produzione e del commercio. C’è poi il rischio, non meno concreto, di incontrare difficoltà nelle catene di approvvigionamento, un incubo per il 24% delle aziende. La filiera produttiva, già messa a dura prova da recenti crisi, potrebbe subire nuovi, pesanti scossoni.

E non è tutto. Un’altra spada di Damocle è l’aumento della pressione competitiva sul mercato europeo. Il 23% delle imprese teme che prodotti non più assorbiti dal mercato statunitense possano essere reindirizzati verso l’Europa, creando una competizione feroce e un’ulteriore erosione dei margini. Nel 20% dei casi, infine, si paventa una perdita di competitività generalizzata, mentre il rimanente 6% segnala altre, purtroppo non meglio definite, conseguenze negative. Un quadro davvero fosco che richiede massima attenzione e risposte urgenti.