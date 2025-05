L’Italia e l’Europa si trovano in una condizione di “dipendenza strutturale” dagli Stati Uniti nel settore digitale. Ad esempio, il 70% dei ricavi legati al cloud in Europa è controllato da compagnie americane, con una percentuale che aumenta ulteriormente se si considerano anche i servizi software e le piattaforme.

Anche il controspionaggio britannico si avvale dei server di un grande colosso tecnologico americano. Il rapporto “Indipendenza digitale”, realizzato da Key4biz in collaborazione con Red Open, spin-off dell’Università degli Studi Milano-Bicocca, è stato presentato in una conferenza a Roma e propone “un patto per il futuro economico e tecnologico dell’Europa“.

“Stiamo cercando di sviluppare un percorso che porti a comprendere quanto siamo realmente dipendenti da fornitori che potrebbero interrompere il servizio in qualsiasi momento,” afferma Andrea Rossetti, professore di Filosofia del diritto e di Informatica giuridica presso l’Università Milano-Bicocca e co-fondatore di Red Open, mentre presenta il rapporto. Da questo documento prenderà vita un libro bianco che sarà pubblicato in autunno.

“Ci proponiamo di diversificare i fornitori di cloud, hardware e software, magari dando priorità ai produttori locali italiani o europei negli appalti, per ridurre i rischi,” aggiunge il professore, riconoscendo che liberarsi dalla dipendenza statunitense “è un compito complesso”.

Tuttavia, il rapporto evidenzia “importanti progressi” registrati negli ultimi anni in Italia, con casi di eccellenza tra le aziende nazionali. “Lo stato delle infrastrutture digitali italiane – si legge nel documento – mostra segnali incoraggianti: ci sono stati sviluppi nella fibra ottica e nel 5G, potenziamento di data center e cloud nazionali, oltre alla partecipazione a progetti di punta di HPC (high performance computing). È indispensabile continuare a investire”.