Il Piano di Sviluppo della rete elettrica nazionale 2025-2034 è stato il fulcro di un incontro tenutosi a Catanzaro tra Terna, nella foto l’a. d. Giuseppina Di Foggia, e la Regione Calabria. Durante la presentazione, i rappresentanti di Terna hanno delineato i punti salienti del Piano, che prevede per la Calabria investimenti per oltre 130 milioni di euro nel prossimo decennio. Un elemento centrale è la Programmazione Territoriale Efficiente, un modello innovativo che mira a gestire in modo coordinato e sostenibile le crescenti richieste di connessione. A ciò si aggiunge la realizzazione di infrastrutture progettate per rafforzare la sicurezza del sistema e aumentare la capacità intrazonale, facilitando lo scambio di energia all’interno delle zone di mercato, a beneficio dell’integrazione delle fonti rinnovabili e della riduzione delle congestioni locali.

La Calabria: Un Ruolo Strategico per le Rinnovabili

In questo scenario, la Calabria riveste un ruolo strategico. È tra le regioni del Sud Italia con una domanda elevata di connessioni alla rete da parte di impianti alimentati da fonti rinnovabili, un trend che interessa significativamente tutto il Mezzogiorno e le isole. Un’adeguata crescita infrastrutturale rappresenta quindi un’opportunità concreta di valorizzazione e sviluppo per il territorio.

Il sistema elettrico regionale si articola attualmente lungo due direttrici principali a 380 kV tra le province di Reggio Calabria e Cosenza, collegate alle stazioni di trasformazione di Rizziconi e Laino. Questa rete costituisce l’asse portante su cui si innestano le principali opere previste dal Piano.

Progetti Chiave per l’Interconnessione e l’Efficienza

Tra le opere fondamentali, il collegamento sottomarino in corrente alternata a 380 kV Bolano–Annunziata, autorizzato a settembre 2024 e in fase di realizzazione, unirà la Sicilia alla Calabria. Questo intervento permetterà di aumentare la capacità di interconnessione tra l’isola e il continente, migliorando la sicurezza e l’affidabilità del sistema elettrico nel Mezzogiorno.

Sempre nel nord della Regione, è prevista la costruzione dell’elettrodotto a 380 kV Laino–Altomonte, concepito per incrementare la capacità di scambio con il Sud Italia. L’intervento, che in parte sfrutta infrastrutture esistenti come il tratto “Laino–Rossano”, consentirà inoltre la rimozione di oltre 90 km di linee aeree, di cui 59 all’interno del Parco del Pollino.

Un altro progetto strategico è la nuova linea Calusia–Mesoraca–Belcastro–Catanzaro, accompagnata da un’ampia razionalizzazione della rete locale, con la demolizione di 83 km di linee e la rimozione di 285 sostegni, a beneficio dell’ambiente e della qualità del servizio.

Il quadro degli interventi è completato dalla Dorsale Ionica–Tirrenica, una nuova infrastruttura in corrente continua parte del progetto Hypergrid, che collegherà la Sicilia ionica al Lazio, passando per la Calabria. L’opera si articola in due tratte: la prima, HVDC Ionian Link, unirà Priolo (Siracusa) a Rossano (Cosenza); la seconda collegherà Rossano a Montecorvino (Salerno) e poi fino a Latina, includendo un tratto sottomarino e il riutilizzo di elettrodotti esistenti per il tratto terrestre, al fine di minimizzare l’impatto ambientale.

Con la presentazione del Piano di Sviluppo della rete elettrica nazionale 2025-2034 alla Regione Calabria, Terna riafferma il proprio impegno a collaborare attivamente con le istituzioni locali per realizzare interventi in linea con il futuro energetico del territorio. In Calabria, l’azienda gestisce una rete di oltre 3.400 km di linee ad alta e altissima tensione e 40 stazioni elettriche.