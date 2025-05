L’estate si annuncia con un grande evento musicale nella Capitale. Roma torna ad essere il palcoscenico delle grandi hit e delle stelle della musica italiana con l’appuntamento imperdibile del TIM Summer Hits. Quattro serate, a ingresso gratuito, promettono di infiammare Piazza del Popolo.

Un Palco Stellare per Quattro Serate Indimenticabili

Saranno Carlo Conti e Andrea Delogu a guidare anche quest’anno lo spettacolo che si svolgerà sabato 7, domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 giugno. Un vero e proprio concentrato dei successi più amati e dei volti più popolari della musica, che ancora una volta faranno di Roma la colonna sonora dell’estate 2025.

Il cast è di quelli che tolgono il fiato: oltre 80 artisti si alterneranno sul palco, promettendo un’esperienza musicale senza precedenti. Tra i nomi che risuoneranno in Piazza del Popolo troviamo: Achille Lauro, Aiello, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Annalisa, Coez, Diodato, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, Negramaro, Nek, Noemi, The Kolors, Tananai e molti, molti altri. Una vera e propria carrellata di talenti che attraversano generi e generazioni, garantendo un’offerta musicale per tutti i gusti.

Lo Spettacolo in Onda: Non Solo Musica, Ma un Racconto Crossmediale

Per chi non potesse essere in Piazza del Popolo, l’emozione del TIM Summer Hits arriverà direttamente nelle case. Lo show andrà in onda, a partire da venerdì 13 giugno, in prima serata su Rai1. Contemporaneamente, sarà possibile seguirlo su Rai Radio2, con interviste esclusive e contenuti dal backstage curati da Carolina Di Domenico, e sarà disponibile anche su RaiPlay, per rivivere i momenti più belli.

TIM Summer Hits è un progetto ambizioso, firmato da Direzione Intrattenimento Prime Time, un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv, in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi.

TIM: Connessioni Digitali e Umane al Centro dello Spettacolo

Per il quarto anno consecutivo, TIM è il title sponsor di TIM Summer Hits, consolidando un progetto che si sviluppa attraverso TV, radio, piattaforme digitali e spazi urbani. La presenza di TIM sarà capillare, dall’anteprima televisiva alle citazioni sul palco, con una forte attivazione sui social media, dove contenuti curati dal TIM AI Data Lab esploreranno il ruolo dei big data e dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’intrattenimento. Previste anche attività negli store TIM, iniziative in piazza e pre-show live in collaborazione con Rai Radio2, pensati per avvicinare il pubblico agli artisti e creare autentici momenti di connessione.

Sandra Aitala, nella foto con Carlo Conti, Andrea Delogu e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Vice President Brand Strategy, Media & Commercial Communication di TIM, ha sottolineato l’importanza di questa partnership durante la conferenza stampa: “Per il quarto anno consecutivo siamo Title Sponsor del Tim Summer Hits, ormai simbolo della stagione estiva, consolidando la nostra strategia di posizionamento e riaffermando il valore delle connessioni non solo quelle digitali, abilitate ogni giorno grazie a piattaforme e soluzioni tecnologiche evolute, ma soprattutto umane, creando legami tra generazioni e alimentando nuove forme di condivisione”. Ha poi aggiunto: “TIM Summer Hits 2025 si conferma così non solo come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, ma anche come una piattaforma d’innovazione e cultura. Un’occasione per TIM di dare forma alla propria visione: costruire un futuro in cui tecnologia, emozione e partecipazione convivano e si rafforzino a vicenda. Perché oggi più che mai, sono le connessioni che fanno la differenza”.