Nel 2024, il fatturato complessivo dell’industria cosmetica in Italia ha superato i 16,5 miliardi di euro, con una crescita del 9,1% rispetto al 2023. Le previsioni per il 2025 sono altrettanto incoraggianti, con un fatturato stimato che oltrepasserà i 17,7 miliardi di euro, rappresentando un incremento del 6,9% rispetto all’anno precedente. Questi dati sono stati presentati nell’ambito della Milano Beauty Week 2025, un’iniziativa organizzata da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, che si svolgerà dal 17 al 21 settembre.

Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, ha commentato: “Il 2024 è stato un anno straordinario, i dati per il 2025 sono altrettanto positivi con una crescita solida”. Ha aggiunto: “L’Italia è il secondo esportatore europeo di cosmetici e il quarto a livello mondiale, un vero motore del nostro made in Italy”.

Analizzando l’intero ecosistema economico legato alla cosmetica, che comprende non solo le aziende produttrici di cosmetici, ma anche i macchinari utilizzati per la produzione e il confezionamento, il packaging, le materie prime, la distribuzione, la logistica e il retail, il fatturato generato sale a 40 miliardi di euro.

L’export, che rappresenta il 48% del fatturato del settore, è raddoppiato rispetto ai vent’anni precedenti. Nel 2024, le esportazioni hanno superato i 7,9 miliardi di euro, quadruplicando il loro valore rispetto a due decenni fa. Con un incremento del 12% rispetto al 2023, questo comparto ha registrato la maggiore crescita nell’export del 2024, subito dopo la gioielleria.

In merito ai consumi del 2024, i dati mostrano che il mercato italiano ha raggiunto i 13,4 miliardi di euro, con un aumento del 6,9% rispetto al 2023. Analizzando il paniere complessivo dei consumi cosmetici, i prodotti per la cura del viso (16,2%), la cura del corpo (15,2%) e la profumeria alcolica (14,5%) continuano a dominare in termini di incidenza rispetto al totale degli acquisti nei canali di vendita tradizionali. È inoltre significativo l’impatto occupazionale legato al settore cosmetico in Italia, generando un vero e proprio effetto moltiplicatore con oltre 400.000 persone impiegate in tutta la filiera.