Golden Goose, il marchio di lusso noto per le sue sneakers, abbigliamento e accessori, ha registrato una crescita a doppia cifra nel primo trimestre. I ricavi netti sono stati di 164,5 milioni, con un incremento del 12% rispetto all’anno precedente.

Secondo quanto indicato in una nota, questa crescita è stata sostenuta dalla forte performance del canale ‘direct to consumer’, che ha visto un aumento del 19%. Le vendite in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) sono cresciute del 30%, mentre nelle Americhe l’incremento è stato del 13%. Anche la zona dell’Asia Pacifico ha mostrato segnali positivi, con un aumento del 9%. La rete globale di negozi diretti ha raggiunto un totale di 218 punti vendita alla fine del trimestre, con 3 nuove aperture.

Silvio Campara, amministratore delegato del gruppo, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi dei risultati conseguiti nel primo trimestre 2025, che confermano una crescita a doppia cifra trainata ancora una volta dall’eccezionale performance del canale Direct-to-Consumer. Pur consapevoli della forza del nostro brand, restiamo attenti all’evolversi dello scenario geopolitico ed economico globale.”

Questi risultati evidenziano la solidità e la resilienza di Golden Goose in un mercato competitivo, sottolineando la crescente importanza del canale diretto al consumatore per il futuro sviluppo del marchio.