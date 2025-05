Non si prospettano venti di particolare entusiasmo per l’economia francese, nella foto il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron, almeno a giudicare dai più recenti dati sul Prodotto Interno Lordo per il primo trimestre del 2025. Una revisione al ribasso ha infatti delineato un quadro di crescita piuttosto anemico, confermando una tendenza alla cautela che già si era palesata in precedenza.

Frenata dei Consumi e del Commercio Estero

Il PIL francese ha registrato un aumento dello 0,1% su base trimestrale, un dato che, pur in linea con le stime preliminari, segue il -0,1% del trimestre precedente, il quarto del 2024. Su base annua, la crescita è stata rivista al +0,6%, una cifra meno ottimistica rispetto al +0,8% indicato nella prima lettura e che si allinea al +0,6% del trimestre precedente.

A pesare su questa dinamica, in particolare, è stata la contrazione dei consumi delle famiglie, che hanno mostrato un calo dello 0,2% rispetto al +0,1% del trimestre precedente. Un calo trainato principalmente dalla spesa per i mezzi di trasporto, che ha segnato un brusco -4,0% dopo un precedente +2,5%. Gli investimenti fissi lordi hanno invece mantenuto una sostanziale stabilità, registrando un 0,0% in entrambi i trimestri presi in esame.

Un altro fattore di rallentamento significativo è rappresentato dalle esportazioni, che hanno subito un calo drastico dell’1,8% (dopo un +0,7%), imputabile soprattutto al forte decremento nelle vendite di mezzi di trasporto e prodotti chimici. Di contro, le importazioni hanno continuato a crescere, seppur lievemente, con un +0,5% (dopo un +0,6%), sospinte principalmente dall’energia, in particolare gas ed elettricità, e da altri prodotti industriali come metallurgia, prodotti farmaceutici e gioielleria. Il risultato di queste dinamiche è un contributo decisamente negativo del commercio estero alla crescita del PIL, pari a -0,8 punti, rispetto allo 0,0 punti del trimestre precedente.

Uno Sguardo al Contesto Economico

Questi dati ci invitano a una riflessione più ampia sulla salute dell’economia francese, che sembra navigare in acque non del tutto serene. La revisione al ribasso della crescita non è un mero tecnicismo contabile, ma un segnale che le dinamiche interne e le relazioni commerciali internazionali stanno affrontando delle sfide. Il calo dei consumi delle famiglie, in particolare, solleva interrogativi sulla fiducia dei cittadini e sulla loro capacità di spesa, elementi cruciali per la ripartenza economica. Allo stesso modo, il netto decremento delle esportazioni suggerisce una potenziale debolezza della domanda globale o una perdita di competitività in settori chiave per l’industria transalpina.