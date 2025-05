È entrata nel vivo, presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, la seconda edizione del “Corso per Legal Advisor (LEGAD) nelle operazioni militari all’estero“, un’iniziativa formativa promossa dall’Ufficio Legale del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), con il supporto dello Stato Maggiore della Difesa. Il corso, in programma dal 19 maggio al 6 giugno, è rivolto a 17 Ufficiali delle quattro Forze Armate, inclusi membri della Riserva Selezionata, destinati a ricoprire incarichi di consulenza giuridica nei comandi dei contingenti nazionali impiegati all’estero.

L’Importanza del Legal Advisor nelle Operazioni Internazionali

Il Comandante del COVI, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, ha salutato i frequentatori in video collegamento e ha sottolineato l’importanza di una solida preparazione giuridica per operare nel rispetto del diritto internazionale umanitario e della normativa nazionale durante le missioni all’estero. “La figura del Legal Advisor è ormai imprescindibile nelle missioni all’estero: è il garante della legalità nell’azione operativa, un punto di riferimento essenziale per i Comandanti nelle scelte che comportano risvolti giuridici rilevanti”, ha detto.

Lo scopo principale del corso è quello di preparare professionisti capaci di fornire assistenza giuridica nei contesti operativi internazionali e interforze, supportando i Comandanti nella gestione di situazioni che comportano implicazioni legali.

Programma Formativo e Prospettive Future

Il corso è articolato in due fasi: una prima settimana di preparazione a distanza, seguita da tre settimane di formazione in presenza. Il programma didattico comprende lezioni frontali tenute da docenti qualificati su tematiche quali il diritto internazionale pubblico e umanitario, le regole d’ingaggio, la normativa nazionale sulle missioni all’estero, gli aspetti giuridici legati alla gender perspective. Completano l’offerta formativa conferenze, seminari, workshop, esercitazioni pratiche, lavori di gruppo e momenti di approfondimento in cui i partecipanti analizzano casi pratici ed esperienze maturate nei contesti operativi. Il corso, si legge infine, si conclude con una prova finale, nel corso della quale i frequentatori sono chiamati a studiare uno scenario operativo simulato e a elaborare la documentazione necessaria a supportare il Comandante nella sua azione decisionale.

Attraverso questa iniziativa, il COVI punta a formare un bacino stabile e interforze di consulenti legali qualificati, pronti a operare in modo autonomo nelle missioni fuori area, mantenendo un costante collegamento con i teatri operativi per la gestione delle problematiche giuridiche. Dopo la prima edizione, che si è svolta nel 2024 presso la Scuola Ufficiali dell’Esercito a Torino, il corso sarà ospitato a rotazione dalle diverse Forze Armate, consolidando la cooperazione interforze nella formazione giuridica applicata al contesto operativo internazionale.