Il mondo del business è in continuo fermento, e le piccole e medie imprese, spesso considerate le più fragili, stanno dimostrando una capacità di adattamento e di crescita sorprendente, soprattutto quando supportate dalla tecnologia giusta. Ne è la prova Epos Now, una società che si sta affermando come leader globale nelle soluzioni di punto vendita (POS) basate su cloud e nei servizi finanziari integrati per le PMI.

Crescita Esplosiva e Dominio Globale

Epos Now ha annunciato un risultato che fa riflettere: ha raddoppiato i suoi ricavi negli ultimi due anni, superando i 150 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi. Un dato che non è frutto del caso, ma della crescente domanda, a livello mondiale, di tecnologie semplici e scalabili che permettano anche alle PMI di competere ad armi pari con i giganti del settore.

Con operazioni consolidate in 11 Paesi, e una presenza in forte espansione negli Stati Uniti, Epos Now gestisce quasi 90.000 punti vendita tra retail, hospitality e servizi. La sua piattaforma è un vero e proprio ecosistema “all-in-one”, che integra pagamenti, gestione intelligente dell’inventario, servizi bancari digitali e analisi basate sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo? Semplificare le operazioni, aumentare l’efficienza e sbloccare nuove opportunità di crescita per le piccole realtà imprenditoriali.

La Missione: Dare Potere ai Piccoli Imprenditori

“La nostra missione è sempre stata quella di mettere il potere della tecnologia enterprise nelle mani delle attività indipendenti,” ha dichiarato Jacyn Heavens, Fondatore e CEO di Epos Now. “Questa crescita dimostra che i proprietari di piccole imprese sono affamati di modi più intelligenti e veloci per gestire e far crescere le loro attività, e noi siamo qui per offrire proprio questo.”

In un contesto globale dove le piccole imprese si trovano ad affrontare pressioni finanziarie senza precedenti – dall’aumento del costo della vita all’incremento della tassazione e delle spese per il personale – la tecnologia di Epos Now sta agendo da ponte, offrendo strumenti accessibili e convenienti che riducono i costi operativi, migliorano i margini e permettono agli imprenditori di fare di più con meno.

La piattaforma Epos Now è stata pensata proprio per rispondere alle mutevoli sfide che le PMI incontrano oggi. Offre una soluzione unificata e intuitiva che non solo migliora le operazioni quotidiane, ma aiuta anche gli imprenditori tradizionalmente meno serviti ad accedere a servizi finanziari, digitalizzare i loro flussi di lavoro e crescere con fiducia. Integrando strumenti finanziari direttamente nella piattaforma, Epos Now sta giocando un ruolo cruciale nell’“includere i non bancarizzati”, offrendo loro accesso a capitale, pagamenti e servizi bancari che storicamente erano difficili da ottenere.

Verso la Prossima Fase di Espansione Globale

Sulla scia di questa performance, Epos Now sta accelerando la sua strategia di espansione internazionale. L’azienda sta investendo massicciamente nell’innovazione di prodotto, nei servizi finanziari integrati e nell’ingresso in nuovi mercati. L’obiettivo è rafforzare la propria presenza in Nord America, Europa e nelle regioni ad alta crescita dove i player tradizionali non sono riusciti a imporsi.

“La prossima fase riguarda la crescita con uno scopo,” ha aggiunto Heavens. “Non stiamo solo aumentando i ricavi, stiamo espandendo l’accesso. Che si tratti di aiutare un caffè locale a Madrid, un rivenditore a Chicago o un salone a Sydney, stiamo dando agli imprenditori gli strumenti per avere successo alle loro condizioni.”