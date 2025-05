CY4GATE, un attore di spicco nel panorama della cyber security e cyber intelligence a livello nazionale ed europeo, ha recentemente annunciato la firma di nuovi contratti per un valore complessivo di circa € 1,3 milioni. Questi accordi riguardano la fornitura di soluzioni tecnologiche avanzate e testimoniano la crescente fiducia del mercato nelle capacità del Gruppo di affrontare le sfide attuali legate alla protezione digitale e all’analisi strategica dei dati.

Innovazione e Servizi a Valore Aggiunto

Le forniture oggetto dei contratti comprendono sia licenze software sia servizi professionali ad alto valore aggiunto. Questi servizi sono cruciali per l’attivazione, la personalizzazione e la piena valorizzazione delle tecnologie implementate. Tra le soluzioni più rilevanti spicca il moderno SIEM RTA, in particolare nella sua versione verticale dedicata all’OT Security. Questa declinazione è specificamente progettata per il monitoraggio e la protezione di ambienti industriali e infrastrutture critiche.

SIEM RTA: Protezione per Infrastrutture Critiche

La tecnologia SIEM RTA si basa su un’architettura avanzata in grado di rilevare minacce e catene di attacco complesse. Si posiziona come un elemento cardine nella strategia di cyber defense per organizzazioni che operano in contesti ad alta esposizione, dove la sicurezza operativa e la continuità del servizio sono priorità assolute.

CY4GATE: Partner per la Cyber Resilienza

Questi nuovi contratti non solo consolidano la solidità dell’offerta tecnologica di CY4GATE, ma rafforzano anche il suo ruolo sempre più centrale nell’accompagnare imprese e istituzioni nel processo di evoluzione digitale e nella costruzione di ecosistemi cyber-resilienti.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group, ha commentato: “I clienti ci riconoscono la capacità di fornire soluzioni avanzate in linea con i più alti standard tecnologici nonché una customer intimacy che agevola l’integrazione di prodotti legacy con i nuovi prodotti che l’azienda propone per la sicurezza digitale e per la valorizzazione strategica del dato. Operiamo in un contesto in cui la tempestività delle decisioni e la protezione delle infrastrutture critiche sono diventati fattori essenziali di resilienza e competitività. Siamo orgogliosi di contribuire, con le nostre tecnologie e competenze, a supportare imprese e istituzioni nel rafforzare la propria postura cyber e affrontare con efficacia un panorama di minacce in continua evoluzione.”