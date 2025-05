Milano, la nostra capitale morale, si appresta a vivere un’altra giornata memorabile, un inno alla bellezza e al talento che solo l’arte sa offrire. L’Accademia Ucraina di Balletto, con quella tenacia e grazia che le sono proprie, torna a incantare con un evento speciale, un vero e proprio abbraccio alla cultura che, dopo il successo dell’anno scorso, promette di superarsi. Segnatevi la data: venerdì 30 maggio 2025, ore 16:30, un appuntamento da non perdere all’Istituto delle Marcelline, in Via Quadronno 15. Un angolo di paradiso nel cuore pulsante della città, accessibile a tutti, perché la cultura è un bene universale, e qui è totalmente gratuita.

Un Palcoscenico a Cielo Aperto per Giovani Promesse

L’Accademia Ucraina di Balletto (AUB) non è solo una scuola, è un faro di speranza e un trampolino di lancio per giovani artisti. Questo evento non si limita solo alla storica sede di via Quadronno; l’AUB ha saputo espandere il suo raggio d’azione, portando la sua eccellenza al TAM Teatro degli Arcimboldi e persino al Teatro Lirico di Cagliari. Una testimonianza tangibile di come la passione e la dedizione possano superare ogni confine.

Nel suggestivo Chiostro dell’Istituto, si materializzerà la magia: gli allievi di tutti i corsi di AUB e Formazione TAM daranno vita a un programma che è un vero e proprio florilegio di talento. Non solo i grandi pezzi di repertorio che ci fanno sognare, ma anche le vibranti coreografie di danza contemporanea, tutto rigorosamente en plein air, sotto il benevolo cielo primaverile. Un’occasione per vedere all’opera le stelle di domani, le giovani promesse che portano avanti una tradizione millenaria con sguardo rivolto al futuro.

Quando l’Arte Incontra la Memoria e il Futuro

Ma non è solo danza. L’arte, quella vera, sa intrecciarsi, creare sinergie inaspettate. Intorno al chiostro delle Marcelline, avremo il privilegio di ammirare i quadri del pittore Vitalii Zherdiev. Un uomo di cultura a tutto tondo: storico dell’arte, costumista, scenografo e insegnante universitario a Charkiv, in Ucraina. Zherdiev ha immortalato su tela grandi nomi della danza, tra cui il nostro Roberto Bolle, e per l’occasione ha dedicato una serie di ritratti agli alunni e agli insegnanti dell’AUB. Un omaggio commovente e significativo.

E proprio a chiusura di questa celebrazione dell’arte, un momento di profonda emozione e rispetto. Verrà infatti annunciata la dedica di una delle Sale ad Alvina Kalchenko, la indimenticabile Direttrice dell’Accademia di Balletto Ucraino a Kiev, recentemente scomparsa. Un gesto che lega indissolubilmente il passato al futuro, onorando chi ha dedicato la propria vita alla diffusione della bellezza e della disciplina.

Questa è, in sintesi, un’occasione unica per immergersi in una realtà professionale di altissimo livello, per stare insieme, per godere dei magnifici spazi esterni dell’Istituto e, soprattutto, per vivere un momento di ritrovo e condivisione. Perché l’arte, dopotutto, è soprattutto questo: un abbraccio collettivo che ci rende tutti un po’ migliori.