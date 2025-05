Circle annuncia l’avanzamento del progetto strategico per l’interoperabilità informatica dei nodi logistici con nuovi contratti appena siglati del valore complessivo di 400.000 euro.

Digitalizzazione al Servizio della Logistica

Il progetto è portato avanti prevalentemente tramite la controllata eXyond, coinvolge diversi nodi intermodali italiani e mira alla realizzazione di servizi federativi per favorire l’integrazione dei sistemi informativi tra gli attori della logistica, pubblici e privati.

Al centro del progetto, vi è la creazione di connettori tecnologici tra i sistemi digitali locali e l’infrastruttura nazionale, con particolare attenzione alla piena interoperabilità con piattaforme digitali come quella dell’e-CMR, in uso in contesti nazionali e internazionali, nel rispetto degli standard europei in materia di digitalizzazione del trasporto merci.

“Questo nuovo contratto conferma il valore della nostra proposta e la nostra capacità di coinvolgere gli attori nella trasformazione digitale della supply chain,” ha dichiarato Luca Abatello, CEO di Circle Group. “Attraverso il piano strategico ‘Connect 4 Agile Growth‘ continuiamo a promuovere interoperabilità, efficienza e sostenibilità nella logistica intermodale, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo. L’esperienza acquisita su scala europea ci permette di contribuire concretamente alla modernizzazione del sistema logistico nazionale e mediterraneo.”