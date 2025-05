La Cgil ha inviato una lettera alla Commissione Europea richiedendo di fermare l’autorizzazione per l’inizio dei lavori del Ponte sullo Stretto.

In essa si legge: “Gentile Commissaria, la Cgil intende portare alla sua attenzione le gravi problematiche tecniche, ambientali, normative e sociali legate al processo di approvazione del progetto riguardante il ‘Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria’ (Ponte sullo Stretto di Messina), recentemente trasmesso alla Commissione tramite la relazione IROPI approvata dal Consiglio dei Ministri. Questa relazione non soddisfa le condizioni necessarie e sufficienti previste dal diritto comunitario e, pertanto, non può essere considerata una base giuridicamente ammissibile per autorizzare l’opera.”

La missiva è stata inviata questa mattina dalla Cgil alla Commissaria Europea per l’Ambiente, Jessika Roswall, ed è firmata dal segretario confederale Pino Gesmundo.