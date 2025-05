Questa mattina, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, è stato siglato un protocollo d’intesa di fondamentale importanza tra l’Arma e Poste Italiane S.p.a. A porre la firma sull’accordo, il Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo, e il Direttore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco (nella foto). Un’intesa che non è una novità, ma la naturale evoluzione di una collaborazione proficua avviata già nel lontano 2001, con l’obiettivo primario di elevare ulteriormente la qualità dei servizi offerti alla collettività e di consolidare quella prossimità al cittadino che accomuna le due istituzioni.

Le Aree Chiave della Collaborazione

Il nuovo protocollo delinea un quadro di cooperazione estesa e dettagliata, toccando settori strategici. Si prevede un controllo rafforzato sui cantieri edili attivati presso le sedi di Poste Italiane, con una particolare attenzione al rispetto delle normative sul collocamento di manodopera, sulla previdenza e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Un punto cruciale, questo, per garantire la tutela dei lavoratori e la regolarità delle operazioni.

La vigilanza si estenderà anche alla filiera dei trasporti e della consegna merci, con un focus specifico sui distretti e i centri logistici collegati a Poste. L’obiettivo è verificare l’osservanza della normativa di settore, assicurando trasparenza e legalità in un comparto vitale per l’economia del Paese.

Non mancherà un’attenzione alla formazione: il protocollo prevede infatti attività formative dedicate ai Dirigenti di Poste Italiane in materia di direttive del datore di lavoro, un aspetto cruciale per una gestione aziendale sempre più efficiente e consapevole. Infine, l’accordo dedica spazio al welfare a favore del personale dell’Arma, sottolineando un impegno congiunto per il benessere di chi ogni giorno opera al servizio del cittadino.

Un Legame Collaudato nella Tutela dei Più Fragili

Questa rinnovata sinergia trae forza da un’esperienza già consolidata, emersa con evidenza durante l’emergenza pandemica da Covid-19. In quel periodo difficile, l’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane hanno collaborato attivamente per tutelare gli anziani, garantendo il ritiro delle indennità pensionistiche presso gli uffici postali e la successiva consegna a domicilio. Un gesto di profonda solidarietà che ha dimostrato la capacità delle due istituzioni di agire con prontezza e vicinanza nei momenti di maggiore necessità.

La firma di questo protocollo d’intesa conferma il ruolo strategico che l’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane rivestono nel sostenere il Paese. Entrambe le realtà sono accomunate da una presenza capillare sul territorio nazionale, dai Comandi Stazione Carabinieri agli Uffici Postali, rendendole punti di riferimento essenziali per la collettività. Questo accordo ribadisce la loro vocazione alla prossimità verso i territori e le categorie più fragili, unendo le forze per un futuro di maggiore sicurezza e servizi sempre più efficienti. Poste Italiane, con la sua rete estesa e la sua capacità di innovazione, si conferma un pilastro fondamentale nel tessuto sociale ed economico italiano.