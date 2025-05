Prende il via oggi a Padova il 111° Congresso della SIO (Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale), un appuntamento di riferimento per la comunità medico-scientifica. Anche quest’anno, Amplifon Italia partecipa attivamente, consolidando il proprio ruolo nel promuovere la ricerca e la divulgazione scientifica in ambito audiologico e otologico.

L’Importanza del “Quando”: Riabilitazione Uditiva e Deterioramento Cognitivo

Tra i momenti salienti dell’evento, il 29 maggio, Amplifon Italia organizza il simposio “L’importanza del quando, nel rapporto tra riabilitazione uditiva e deterioramento cognitivo“.

Il dibattito prenderà spunto dal Report 2024 della Dementia Lancet Commission, che annovera l’ipoacusia tra i quattordici fattori di rischio per il declino cognitivo. Secondo la ricerca, l’intervento precoce sulla perdita uditiva in soggetti di mezza età può ridurre significativamente l’impatto della demenza. Il simposio, organizzato da Amplifon Italia insieme alla prof.ssa Anna Rita Fetoni e al prof. Nicola Quaranta, offrirà un approfondimento basato su casi clinici e studi scientifici, ribadendo l’importanza di un’azione tempestiva nella gestione dell’ipoacusia.

L’Impegno di Amplifon Italia

“Il Congresso della SIO rappresenta un appuntamento imprescindibile per l’aggiornamento scientifico dei medici otorinolaringoiatri. – spiega Nicoletta Mannari, Head of Medical di Amplifon Italia – Attraverso la sua partecipazione, Amplifon Italia conferma il proprio impegno nel supportare la crescita professionale e favorire il confronto tra esperti. In particolare, il simposio dedicato al legame tra ipoacusia e declino cognitivo sottolinea l’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione, aspetti fondamentali per garantire una migliore qualità della vita”.