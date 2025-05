Xiaomi Corporation ha annunciato risultati finanziari eccezionali per il primo trimestre del 2025, superando le aspettative del mercato e segnando un forte inizio d’anno. Per il secondo trimestre consecutivo, i ricavi hanno superato la soglia dei 100 miliardi di RMB, raggiungendo la cifra di 111,3 miliardi di RMB, un aumento del 47,4% rispetto all’anno precedente. Ancora più significativo è stato l’utile netto rettificato, che ha toccato un record di 10,7 miliardi di RMB, con una crescita del 64,5% su base annua, la prima volta che l’azienda supera i 10 miliardi di RMB in un singolo trimestre.

Crescita Diffusa e Strategia di Premiumizzazione Vincente

Il successo di Xiaomi in questo trimestre è stato trainato da una crescita robusta in tutti i segmenti di attività. I ricavi degli smartphone sono cresciuti dell’8,9% su base annua, raggiungendo i 50,6 miliardi di RMB. Le spedizioni globali di smartphone hanno toccato i 41,8 milioni di unità, segnando il settimo trimestre consecutivo di crescita. Particolarmente rilevante è il ritorno di Xiaomi al primo posto nel mercato degli smartphone nella Cina continentale dopo un decennio, conquistando una quota di mercato del 18,8%.

La strategia di premiumizzazione dell’azienda ha dato i suoi frutti, con il prezzo medio di vendita (ASP) degli smartphone che ha raggiunto un massimo storico di 1.211 RMB nel trimestre. Le vendite dello Xiaomi 15 Ultra, lanciato a febbraio, sono aumentate del 90% rispetto al suo predecessore nello stesso periodo.

Boom dell’IoT e degli Elettrodomestici Smart

Il segmento dei prodotti IoT e lifestyle ha registrato un’impennata dei ricavi del 58,7% su base annua, raggiungendo i 32,3 miliardi di RMB. Il margine lordo è migliorato di 5,4 punti percentuali, attestandosi al 25,2%, entrambi nuovi record. Nonostante la tradizionale bassa stagione per le vendite di elettrodomestici, gli elettrodomestici smart di Xiaomi hanno registrato una crescita esplosiva. Le spedizioni di condizionatori d’aria sono aumentate di oltre il 65%, quelle di frigoriferi di oltre il 65% e quelle di lavatrici di oltre il 100%, con frigoriferi e lavatrici che hanno raggiunto massimi storici. L’imminente avvio delle operazioni della fabbrica di elettrodomestici smart di Xiaomi quest’anno promette ulteriori sviluppi.

Anche il business dei tablet ha mantenuto una forte crescita, posizionandosi per la prima volta tra i primi tre a livello globale. Le spedizioni di bande indossabili di Xiaomi si sono classificate al primo posto a livello globale, mentre gli auricolari TWS si sono classificati al secondo posto a livello globale.

Al 31 marzo 2025, il numero di dispositivi IoT connessi sulla piattaforma AIoT di Xiaomi ha raggiunto i 943,7 milioni, in crescita del 20,1% su base annua. Gli utenti con cinque o più dispositivi connessi sono aumentati del 26,5% a 19,3 milioni. Le app MiHome e AI Assistant hanno visto un aumento significativo degli utenti attivi mensili.

Servizi Internet in Crescita e Margini in Aumento

Il segmento dei servizi internet di Xiaomi ha continuato la sua crescita costante, con ricavi in aumento del 12,8% su base annua a 9,1 miliardi di RMB. Il margine lordo è migliorato di 2,7 punti percentuali, raggiungendo il 76,9%. La base utenti per i servizi internet di Xiaomi si è ulteriormente espansa, raggiungendo nuovi massimi a livello globale e nella Cina continentale.

L’Ascesa di Xiaomi nel Mercato dei Veicoli Elettrici Smart

I ricavi derivanti dai veicoli elettrici smart (EV), dall’intelligenza artificiale e da altre nuove iniziative hanno registrato una solida crescita, raggiungendo un totale di 18,6 miliardi di RMB nel primo trimestre del 2025. Le consegne dei veicoli Xiaomi SU7 Series sono progredite costantemente, con 75.869 unità consegnate durante il trimestre. Il Gruppo intende accelerare la produzione per raggiungere l’obiettivo di 350.000 veicoli consegnati per l’intero anno 2025.

L’espansione della rete di vendita e assistenza di Xiaomi è proseguita, con 235 centri vendita EV smart aperti in 65 città della Cina continentale al 31 marzo 2025. La serie Xiaomi SU7 ha rafforzato la riconoscibilità del marchio premium di Xiaomi. L’imminente SUV di lusso ad alte prestazioni, lo Xiaomi YU7, è destinato ad espandere ulteriormente la presenza di Xiaomi nel settore EV premium. Da notare che le consegne mensili della SU7 hanno superato le 20.000 unità per sei mesi consecutivi e, ad aprile, la Xiaomi SU7 ha superato le vendite di tutti i modelli con un prezzo superiore a 200.000 RMB.

Investimenti in Ricerca e Sviluppo per il Futuro

Xiaomi ribadisce il suo impegno a investire nelle tecnologie fondamentali e a diventare un leader globale nel campo delle tecnologie all’avanguardia. Le spese in ricerca e sviluppo (R&D) hanno raggiunto i 6,7 miliardi di RMB nel primo trimestre del 2025, in aumento del 30,1% su base annua. Al 31 marzo 2025, il personale di R&D di Xiaomi ha raggiunto un massimo storico, a testimonianza del focus dell’azienda sull’innovazione in “Chip, AI e OS”.