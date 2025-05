Siemens Healthineers AG, leader globale nelle tecnologie medicali di prossima generazione, ha presentato i risultati finanziari del secondo trimestre del Fiscal Year 2025, conclusosi il 31 marzo 2025. L’azienda ha proseguito il positivo avvio dell’anno fiscale, registrando una solida crescita in tutte le divisioni, un segnale di resilienza e innovazione nel panorama sanitario globale.

Nel periodo in esame, Siemens Healthineers ha visto un aumento del fatturato comparabile del 6,8%. Le divisioni Imaging e Varian hanno brillato in modo particolare, con incrementi rispettivamente dell’8,7% e del 12,5%. Questi risultati sono stati sostenuti da margini EBIT rettificati notevoli: il 22,4% per Imaging e il 13,2% per Varian, quest’ultimo trainato soprattutto dall’eccezionale incidenza dei ricavi da apparecchiature.

Anche la divisione Advanced Therapies ha registrato un aumento del 3,7%, con un margine EBIT del 18,5%. Nel settore Diagnostics, la crescita del fatturato comparabile è stata dell’1,0%, accompagnata da un margine EBIT rettificato del 6,3%.

Il margine EBIT rettificato complessivo si è attestato al 16,6%, un netto miglioramento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Il free cash flow ha raggiunto circa 200 milioni di euro, segnando un incremento significativo. L’utile base rettificato per azione si è attestato a 0,56 euro, superando il dato del 2024. Il rapporto equipment book-to-bill ha mostrato un ottimo 1,14, indicando una forte domanda per le apparecchiature.

Le Prospettive per il Fiscal Year 2025: Geopolitica in Agrodolce

L’azienda conferma per il Fiscal Year 2025 un’aspettativa di crescita comparabile del fatturato tra il 5% e il 6% rispetto al Fiscal Year 2024. Tuttavia, a causa degli sviluppi geopolitici – in particolare l’aumento delle barriere commerciali e dei dazi – Siemens Healthineers prevede un intervallo per l’utile base rettificato per azione compreso tra 2,20 e 2,50 euro, un dato leggermente inferiore rispetto alla precedente previsione di 2,35 – 2,50 euro.

Bernd Montag, CEO di Siemens Healthineers AG, ha commentato i risultati e le prospettive future: “Abbiamo proseguito con un eccellente inizio del Fiscal Year anche nel secondo trimestre. Sebbene i principali fattori di crescita rimangano invariati, prevediamo che l’elevata volatilità dell’ambiente geopolitico influenzerà il nostro business quest’anno. Pertanto, abbiamo deciso di estendere l’intervallo delle nostre previsioni per l’utile base rettificato per azione per il Fiscal Year 2025, mantenendo invariata la previsione di crescita del fatturato.”