Nel 2024, l’adesione agli screening oncologici in Italia ha registrato una crescita, un segnale incoraggiante nel contrasto ai tumori. Tuttavia, i livelli raggiunti sono ancora al di sotto dell’ottimale, evidenziando la necessità di ulteriori sforzi. Nonostante i progressi nella governance e nella presa in carico dei pazienti, persistono disuguaglianze territoriali significative. Questa la sintesi della sesta indagine nazionale di AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) sullo stato di attuazione delle Reti Oncologiche Regionali, presentata a Roma dopo aver analizzato i dati di monitoraggio del 2023.

Il Rapporto, frutto della collaborazione con i coordinatori delle Reti oncologiche regionali e sostenuto dal Ministero della Salute, si basa su questionari auto-dichiarati dalle Regioni e Province autonome, oltre a indicatori specifici per le sette patologie oncologiche più diffuse: mammella, colon, retto, polmone, prostata, ovaio e utero. L’obiettivo comune è garantire un approccio condiviso e integrato alla gestione dell’oncologia a livello nazionale.

Adesione agli Screening: Progressi e Criticità Regionali

AGENAS ha presentato dati aggiornati al 2024 relativi ai programmi di screening per il tumore della mammella, colon-retto e cervice uterina. L’estensione degli inviti ha quasi raggiunto la piena copertura, con il 95% per la mammella, il 96% per il colon-retto e addirittura il 101% per la cervice uterina. Nonostante ciò, i tassi di adesione rimangono inferiori ai livelli desiderati: 49% a livello nazionale per la mammella, 32% per il colon-retto e 41% per la cervice. Queste percentuali celano differenze significative tra Nord, Centro e Sud del Paese, indicando la persistenza di divari nell’accesso e nella partecipazione.

Le Reti Oncologiche Regionali: Eccellenze e Aree di Miglioramento

L’Indice Sintetico Complessivo di Valutazione (ISCO), che combina aspetti qualitativi (organizzazione, governance, PDTA – Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) e quantitativi (presa in carico, tempi di attesa e prossimità delle cure), conferma che le Regioni con una rete consolidata e strutturata raggiungono le migliori performance. Tra queste spiccano Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte/Valle d’Aosta, Veneto e Lazio.

Anche altre Regioni mostrano un miglioramento costante, tra cui Campania, Umbria, Abruzzo, Puglia e Friuli-Venezia Giulia. Tuttavia, persistono criticità in Calabria, Molise, Marche, Basilicata e Sardegna, dove l’implementazione delle Reti Oncologiche risulta ancora frammentaria e necessita di un maggiore consolidamento.

La Sfida della Mobilità Oncologica

Un’altra sfida ancora aperta, evidenziata dal Rapporto AGENAS, è la mobilità oncologica. In alcune Regioni, la mobilità sanitaria oncologica, soprattutto quella passiva (pazienti che si spostano verso altre regioni per le cure), è ancora elevata. Questo fenomeno è un chiaro segnale di un’offerta locale percepita come inadeguata o disomogenea.

L’Indice di Soddisfazione della Domanda Interna (ISDI) mostra come alcune Regioni facciano fatica a trattenere i propri pazienti oncologici, con implicazioni significative sia assistenziali che economiche. Questi spostamenti non solo gravano sul benessere dei pazienti e delle loro famiglie, ma generano anche costi aggiuntivi per il sistema sanitario nazionale.