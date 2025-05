Una nuova e significativa partnership commerciale è stata siglata tra MIT SIM S.p.A., leader di mercato come Specialist su Euronext Growth Milan, ed EuroLand Corporate, primo Listing Sponsor su Euronext Access Paris. Questa collaborazione è destinata a rafforzare i legami tra i mercati finanziari italiano e francese, offrendo nuove e concrete opportunità ai clienti di entrambe le società.

Nuove Opportunità per le PMI Italiane e Francesi

Grazie a questo accordo strategico, EuroLand Corporate potrà valorizzare il prestigioso e ampio portafoglio clienti Specialist di MIT SIM, riconosciuto come market leader in Italia. Questo si tradurrà in nuove opportunità di visibilità e crescita per le imprese italiane sul mercato francese. Parallelamente, MIT SIM potrà fornire ai propri clienti italiani un accesso privilegiato agli investitori francesi, ampliando in modo significativo le loro prospettive di funding e networking a livello internazionale. L’intesa mira a facilitare l’accesso ai capitali per le aziende di entrambi i paesi, con un supporto mirato e qualificato che le aiuterà ad affrontare al meglio le sfide dei vari mercati finanziari.

Le Voci dei Protagonisti

Corinna zur Nedden, nella foto, Presidente di MIT SIM, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo: “Questo accordo rappresenta una grande opportunità per le nostre società clienti e dimostra l’interesse degli investitori francesi nei confronti delle PMI italiane quotate. La collaborazione con Euroland Corporate ci permetterà infatti di fornire un accesso privilegiato dal primo listing sponsor al mercato Euronext Growth Paris per le PMI che seguiamo”.

Dello stesso avviso Marc Fiorentino, Fondatore e Amministratore Delegato di EuroLand Corporate: “Siamo entusiasti di unire le forze con MIT SIM. Grazie a questa sinergia, le aziende francesi e italiane potranno beneficiare di un accesso più agevole ai capitali, con un supporto mirato e qualificato che permetterà loro di affrontare al meglio le sfide dei vari mercati finanziari”.

Questa partnership rappresenta un’evoluzione naturale per i due mercati finanziari, entrambi parte dello stesso gruppo borsistico, promuovendo così una maggiore integrazione e collaborazione tra i vari attori del mercato dei capitali.