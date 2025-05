La memoria, a volte, è un labirinto. Un intreccio di fatti, emozioni, paure e speranze che disegnano il profilo di un’epoca. Ed è proprio in questo labirinto che la rassegna cinematografica “Schermi di Piombo” intende condurre il pubblico dell’Eur Social Park, in un viaggio estivo che va ben oltre il semplice intrattenimento. Dal 3 giugno al 22 luglio 2025, il cinema diviene uno strumento, una lente d’ingrandimento puntata sugli anni ’70 e ’80 italiani, un ventennio di profondi cambiamenti, di crescita e, purtroppo, di tragiche ombre.

Il Cinema come Specchio del Passato

L’idea è semplice e potente: utilizzare la settima arte non solo per divertire, ma per far riflettere. Per le nuove generazioni, in particolare, si tratta di un’opportunità preziosa per decifrare le dinamiche, le ideologie e le conseguenze che hanno plasmato il nostro paese. “Schermi di Piombo” non è un mero elenco di proiezioni, ma un vero e proprio percorso oltre la cronaca, con l’intento di sensibilizzare la platea, attingendo al passato come un monito per il futuro. Che un’iniziativa di tale profondità trovi spazio all’Eur Social Park, luogo spesso associato a eventi di aggregazione e spensieratezza, sottolinea la volontà di esplorare quel mondo complesso, fatto di motivazioni intime, di paure collettive e di speranze tenaci, che hanno coinvolto i protagonisti di allora.

Appuntamenti e Voci Narranti

Il calendario si annuncia ricco, con otto appuntamenti previsti ogni martedì alle 20.30. Ogni proiezione sarà preceduta da testimonianze di esperti, giornalisti e, in alcuni casi, degli stessi protagonisti di quegli anni. A condurre questo salotto di memorie sarà la giornalista d’inchiesta e scrittrice Angela Camuso, volto noto di “Fuori dal Coro” (Mediaset). Con la sua esperienza, saprà tessere un dialogo attento, fedele e reale, focalizzato sul valore intrinseco della memoria collettiva del nostro paese.

In un panorama estivo che spesso privilegia pellicole dalla trama più leggera, questa iniziativa si distingue per il coraggio e la determinazione del suo ideatore e direttore artistico, Leonardo Scuderi. Con il patrocinio del Comune di Roma, la collaborazione di Eur Spa e il media partner Eur District Municipio IX, Scuderi ha lanciato una sfida ambiziosa: trasformare il grande schermo da mero motivo di svago in un potente mezzo capace di generare riflessioni profonde, stimolare dibattiti e, in ultima analisi, scuotere le coscienze.

Un Viaggio Attraverso Film Emblematici

La selezione dei film è un viaggio attraverso opere che hanno segnato la storia del cinema italiano e la narrazione di quegli anni, spaziando tra generi e prospettive differenti. Tra i titoli proposti, troviamo capolavori come “12 dicembre” di Giovanni Bonfanti e Pier Paolo Pasolini, il crudo “Romanzo Criminale” di Michele Placido, l’intenso “Hammamet” di Gianni Amelio, e il biografico “Giovanni Falcone” di Giuseppe Ferrara. Non mancheranno inoltre film come “Il traditore” di Marco Bellocchio, il satirico “Il Divo” di Paolo Sorrentino, il drammatico “Piazza delle Cinque Lune” di Renzo Martinelli, e il documentario “Quando c’era Berlinguer” di Walter Veltroni.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito, con accesso dalle 19:00 alle 0:00, presso viale di Val Fiorita (c/o Eur/Magliana). Per informazioni e prenotazioni, è possibile consultare il sito www.eursocialpark.it.