(di Katherine Puce) Tra le risorse più sottovalutate nel tessuto economico nazionale, il lavoro dei migranti rappresenta senza dubbio una delle risorse più vitali. Se si va oltre le narrazioni basate esclusivamente sui numeri e sulla sicurezza, emerge una realtà ben più concreta. Senza lavoratori stranieri, interi settori produttivi rischiano il collasso.

In particolare, la richiesta di lavoratori migranti si concentra in ambiti strategici quali servizi operativi, trasporti e logistica, industrie metallurgiche, ristorazione e costruzioni, tutti comparti fondamentali per il tessuto economico. Infatti, a gennaio 2025, secondo le analisi di Unioncamere, le imprese italiane hanno programmato quasi 500mila assunzioni, di cui oltre 89mila rivolte a lavoratori immigrati, segnalando chiaramente quanto la manodopera straniera sia indispensabile per sostenere diversi settori produttivi.

Il gap dei giovani e il risveglio per alcune aziende

Uno dei motivi che spingono a questa situazione è il gap tra domanda e offerta di lavoro, dovuto soprattutto alla carenza di lavoratori qualificati in settori tecnici e specializzati come l’ingegneria, la progettazione di app, la manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, ma anche nei servizi sanitari e sociali. Questa situazione crea un forte squilibrio, spingendo le aziende a ideare nuovi modi per reclutare la manodopera necessaria al sostentamento dell’attività produttiva. Tale problematica è aggravata da un tema più sistemico e strutturale. Ovvero, la persistente difficoltà delle aziende più piccole nel rivolgersi e sapersi vendere ai giovani, nonché la scarsa attrattività di alcune professioni per i giovani italiani, considerati meno appetibili.

Il progetto capofila che unisce competitività, umanità ed emancipazione

In questo contesto, i lavoratori stranieri sono pronti a colmare il vuoto di questi comparti, portando nuova linfa e manodopera che evitano il blocco delle attività e ne aumentano la competitività e la continuità sul territorio nazionale. Il progetto “Integra”, promosso dalla Camera di commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi, rappresenta un’importante iniziativa volta a colmare il divario tra imprese locali e lavoratori immigrati, rispondendo così alle crescenti esigenze del mercato del lavoro. Attraverso percorsi di formazione professionale mirati in settori come ristorazione, edilizia, logistica e manifattura, il progetto facilita l’inserimento lavorativo di persone straniere con permesso di soggiorno valido, inclusi richiedenti asilo e rifugiati. Realizzato da Formaper in collaborazione con enti del Terzo settore e associazioni di categoria, “Integra” si distingue per la capacità di unire il mondo produttivo e le realtà sociali, affrontando sia le difficoltà delle aziende nel reperire personale qualificato sia gli ostacoli che gli immigrati incontrano nel mercato del lavoro.

Superare i tabù e dimostrare trasparenza

Esigenze di un comparto che rischia di collassare e domanda di lavoro e integrazione si combinano per superare quei tabù che macchiano l’immigrazione. Le imprese, infatti, spesso evitano di riconoscere apertamente questa realtà per paura di polemiche o critiche legate al lavoro locale. A queste sfide si sommano difficoltà di natura culturale, linguistica e religiosa, spesso trascurate o evitate con poca trasparenza, come la carenza di personale qualificato italiano, un problema sensibile che molte aziende preferiscono non evidenziare. Anche le complicazioni burocratiche nell’assunzione di lavoratori stranieri restano un aspetto taciuto, nonostante rappresentino un ostacolo concreto. Superare questi tabù è fondamentale per garantire un’armonia che si sta dimostrando vincente sul piano produttivo e umano.

Solo con trasparenza, integrazione e collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità sarà possibile affrontare le sfide future e valorizzare il contributo dei lavoratori stranieri all’economia italiana.