Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a .d. Carlo Messina) ha annunciato l’avvio di un significativo programma di acquisto di azioni proprie, un’operazione destinata all’annullamento delle stesse. L’iniziativa, che coinvolgerà un esborso massimo di 2 miliardi di euro e non più di 1 miliardo di azioni ordinarie, ha ricevuto l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea e l’approvazione dall’Assemblea degli Azionisti di Intesa Sanpaolo in data 29 aprile 2025.

Quando e Come Avverranno gli Acquisti?

Il programma prenderà il via il 2 giugno 2025 e si concluderà entro il 24 ottobre 2025. Le operazioni potranno essere effettuate anche in parte o in via frazionata, rispettando i termini già comunicati al mercato. Un intermediario terzo, operante in piena indipendenza dal Gruppo Intesa Sanpaolo, sarà incaricato dell’esecuzione degli acquisti. Questa scelta sottolinea l’impegno a garantire la massima trasparenza e oggettività nell’esecuzione del programma.

Le Condizioni del Buyback

Gli acquisti verranno condotti nel rispetto delle normative vigenti, in particolare gli articoli 2357 e seguenti del codice civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili. Le transazioni avverranno sul mercato regolamentato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana, seguendo le modalità operative stabilite dal mercato stesso.

Le condizioni di prezzo, come autorizzate dall’Assemblea, prevedono un range ben definito:

il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà essere inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto, diminuito del 10%;

che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto, diminuito del 10%; il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà essere superiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto, aumentato del 10%.

In ogni caso, il prezzo non potrà superare il più elevato tra quello dell’ultima operazione indipendente e quello corrente dell’offerta in acquisto indipendente più elevata sul mercato. Il volume massimo di azioni che potrà essere acquistato giornalmente non supererà il 25% del volume medio giornaliero di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo negoziato nel mese di aprile 2025, che è stato pari a 98 milioni di titoli.

Sospensioni e Annullamenti

È previsto che gli acquisti vengano sospesi durante il periodo di esecuzione di un altro programma di acquisto di azioni proprie, destinato a servire piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo ai dipendenti. Questo periodo, che sarà annunciato al mercato, è prevedibilmente fissato per settembre 2025.

L’annullamento delle azioni proprie acquistate avverrà senza riduzione nominale del capitale sociale e potrà essere eseguito anche con più atti in via frazionata, prima del completamento del programma di acquisto. Intesa Sanpaolo si impegna a comunicare al mercato ogni operazione di annullamento, aggiornando lo Statuto e la nuova composizione del capitale sociale. Eventuali future modifiche al programma saranno tempestivamente comunicate al mercato secondo le normative.