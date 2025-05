In un periodo caratterizzato da profonde incertezze geopolitiche, l’attenzione si sposta sul ruolo strategico dell’industria della Difesa. La Fondazione Luigi Einaudi sarà teatro di un importante incontro dal titolo “Difesa, l’industria necessaria“, fissato per lunedì 9 giugno 2025, alle ore 11:00, presso la propria sede in Via della Conciliazione 10, a Roma. L’evento si preannuncia come un’occasione fondamentale per approfondire temi cruciali per la sicurezza nazionale ed europea.

Le Ricerche al Centro del Confronto

L’appuntamento si aprirà con la presentazione di due lavori significativi. Il Prof. Alberto Pagani, per conto della Fondazione Luigi Einaudi, illustrerà il paper “Difesa, l’industria necessaria“, un’analisi approfondita che promette di gettare nuova luce sul settore. A seguire, Alessandra Ghisleri presenterà i risultati del sondaggio “Gli italiani e la Difesa“, una rilevazione che fornirà un quadro aggiornato dell’opinione pubblica italiana su questi delicati argomenti.

La Difesa al Centro del Dibattito: Un Incontro Cruciale alla Fondazione Einaudi

In un periodo caratterizzato da profonde incertezze geopolitiche, l’attenzione si sposta sul ruolo strategico dell’industria della Difesa. La Fondazione Luigi Einaudi sarà teatro di un importante incontro dal titolo “Difesa, l’industria necessaria“, fissato per lunedì 9 giugno 2025, alle ore 11:00, presso la propria sede in Via della Conciliazione 10, a Roma. L’evento si preannuncia come un’occasione fondamentale per approfondire temi cruciali per la sicurezza nazionale ed europea.

Le Ricerche al Centro del Confronto

L’appuntamento si aprirà con la presentazione di due lavori significativi. Il Prof. Alberto Pagani, per conto della Fondazione Luigi Einaudi, illustrerà il paper “Difesa, l’industria necessaria“, un’analisi approfondita che promette di gettare nuova luce sul settore. A seguire, Alessandra Ghisleri presenterà i risultati del sondaggio “Gli italiani e la Difesa“, una rilevazione che fornirà un quadro aggiornato dell’opinione pubblica italiana su questi delicati argomenti.

Un Parterre di Rilievo per un Dibattito Aperto

Il confronto che seguirà vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama politico e mediatico. Saranno presenti l’On. Guido Crosetto, attuale Ministro della Difesa, e l’On. Lorenzo Guerini, Presidente del COPASIR e già Ministro della Difesa. La loro presenza garantirà una discussione autorevole sulle strategie e le prospettive del settore.

Sui temi legati all’opinione pubblica, alla guerra e al riarmo, interverranno due direttori di testate giornalistiche di grande rilievo: Enrico Mentana, Direttore TG LA7, e Mattia Feltri, Direttore HuffPost Italia. Il loro contributo sarà fondamentale per comprendere come questi argomenti vengono percepiti e comunicati al grande pubblico.

Difesa: Non Solo Sicurezza, Ma Motore di Crescita

L’incontro non si limiterà a un’analisi della sicurezza nazionale, ma si concentrerà anche sull’industria della Difesa come volano di innovazione tecnologica e sviluppo economico. Sarà un’opportunità per discutere la sua funzione strategica in un momento in cui l’instabilità globale rende ancora più evidente la necessità di investire in questo settore.

Un altro aspetto cruciale che verrà affrontato è la necessità di formare l’opinione pubblica sulla base del principio di realtà, un tema di grande attualità che mira a contrastare la disinformazione e a promuovere una comprensione più approfondita delle complesse dinamiche internazionali.