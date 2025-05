Era il 1991 quando il Giappone conquistò per la prima volta il titolo di maggiore creditore mondiale, un riconoscimento che ha accompagnato la nazione del Sol Levante per oltre tre decenni. Tuttavia, questo è il tempo di una svolta storica: la Germania ha scalzato il Giappone, issandosi al vertice della classifica globale. Una notizia che, pur nell’arido linguaggio dei numeri, narra una storia di mutamenti profondi negli equilibri economici internazionali.

Il record giapponese e il sorpasso tedesco

Il Ministero delle Finanze giapponese ha recentemente reso noti dati impressionanti: le attività nette all’estero del Giappone hanno raggiunto i 533,05 trilioni di yen, un nuovo massimo storico. Ma nemmeno questo incremento del 13% rispetto all’anno precedente è bastato. La Germania, forte di un surplus delle partite correnti straordinario, ha totalizzato attività nette all’estero pari a 569,7 trilioni di yen.

Se il Giappone è stato costretto a cedere lo scettro, la Cina si conferma un osservatore silenzioso e determinato, consolidando il terzo posto con 516,3 trilioni di yen di attività. Una triade che riflette nuove geografie del potere economico.

L’avanzo delle partite correnti: cuore del sorpasso

La forza trainante del primato tedesco risiede nel suo avanzo delle partite correnti, un indicatore che misura la differenza tra risparmi nazionali e investimenti. Con 248,7 miliardi di euro accumulati nel 2024, la Germania si distingue per un’economia votata all’export e una robustezza commerciale che trascende le incertezze globali.

Il Giappone, pur vantando un surplus di 29,4 trilioni di yen (circa 180 miliardi di euro), si è trovato a combattere contro un margine troppo stretto per contrastare l’avanzata tedesca.

Valute e investimenti: il doppio gioco dello yen

Non meno rilevante è il ruolo giocato dal tasso di cambio. Nel 2024, il valore dell’euro rispetto allo yen è cresciuto del 5%, contribuendo ad aumentare il peso delle attività tedesche in termini relativi. Questo fattore, combinato con il deprezzamento della valuta giapponese, ha avuto un duplice effetto: da un lato, ha reso più convenienti gli investimenti giapponesi all’estero; dall’altro, ha amplificato il valore degli asset europei.

Le imprese giapponesi, da parte loro, hanno dimostrato un’inesauribile vocazione all’espansione internazionale. Stati Uniti e Regno Unito sono rimasti tra le mete preferite, con settori come finanza, assicurazioni e commercio al dettaglio a fare da traino.

Le prospettive: nuovi orizzonti o nuovi limiti?

Cosa riserva il futuro? L’intreccio tra dinamiche di investimento e scelte politiche delineerà scenari affascinanti. Le imprese giapponesi continueranno a cercare opportunità all’estero, ma il contesto globale—tra politiche tariffarie e instabilità geopolitiche—richiede strategie sempre più raffinate.

Come in una partita a scacchi, ogni mossa dovrà essere calcolata con precisione. Il sorpasso tedesco, più che un trionfo o una sconfitta, appare come il riflesso di un sistema economico in continua trasformazione.