Una nuova importante iniziativa prende forma nel panorama italiano per analizzare e promuovere un modello di gestione innovativo: il fractional management. YOURgroup, società leader in Europa in questo settore, e il gruppo di ricerca Innovation & Strategy della School of Management del Politecnico di Milano hanno unito le forze per avviare un Osservatorio dedicato proprio a questo fenomeno. L’obiettivo è studiarne l’evoluzione e, in particolare, l’impatto che può avere sull’innovazione e la professionalizzazione delle imprese, con un focus sui family business italiani.

Obiettivi e Modalità dell’Osservatorio

L’Osservatorio si propone di fornire, su base trimestrale, analisi, dati e approfondimenti accessibili gratuitamente alla comunità delle PMI e delle imprese italiane. I risultati verranno diffusi tramite comunicati e report pubblici, rendendo le conoscenze generate disponibili a tutti. Questa collaborazione si avvarrà della consolidata esperienza di Innovation & Strategy sui temi dell’innovazione e delle imprese familiari, garantendo un approccio scientifico e rigoroso.

L’iniziativa sarà lanciata ufficialmente con un Webinar di kick-off, in programma il 18 giugno alle ore 17, durante il quale verrà presentata la ricerca.

Le Voci dei Protagonisti

Andrea Pietrini, Chairman di YOURgroup, ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione: «È un grande onore poter sviluppare una sinergia con una delle più importanti università italiane. Il contesto multipolare in cui ci troviamo impone sfide crescenti: le aziende italiane, in gran parte a conduzione familiare, hanno bisogno di competenze manageriali solide, con esperienza internazionale, capaci di operare in modalità plug & play. Il fractional management promosso da anni in Italia da YOURgroup è un modello già consolidato negli Stati Uniti che deve essere compreso e ancor più valorizzato anche in Europa. Siamo orgogliosi di poter contribuire con insight e best practice alla ricerca del Politecnico».

A guidare lo Steering Committee dell’Osservatorio saranno Federico Frattini, Dean di POLIMI Graduate School of Management e Professore Ordinario di Strategia e Innovazione, e Josip Kotlar, Professore Ordinario di Strategia, Innovazione e Imprese Familiari. Il comitato, composto da figure di spicco del tessuto imprenditoriale, manageriale e accademico, avrà il compito di fornire indicazioni e visioni che confluiranno nella definizione della ricerca, raccogliendo contributi da manager, esperti di strategia e imprenditori per offrire una prospettiva ampia sul futuro del management flessibile in Italia.

Federico Frattini ha sottolineato l’importanza del fenomeno: «Negli ultimi anni ho potuto osservare da vicino l’ascesa del fractional management. Sempre più aziende ricorrono a manager temporanei altamente qualificati e grazie a questo innescano importanti progetti di trasformazione, cambiamento e innovazione. Sono lieto di guidare questo comitato, e grazie alla collaborazione con YOURgroup avremo accesso a dati di prima mano e a casi concreti da analizzare e valorizzare grazie alle competenze del nostro gruppo di ricerca Innovation & Strategy».