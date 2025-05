Eprcomunicazione ha siglato un importante accordo. Si è infatti aggiudicata la gestione della consulenza strategica in comunicazione per 1000 Miglia S.r.l., la società che custodisce il marchio della Freccia Rossa, uno dei simboli più iconici e celebrati del nostro Paese.

1000 Miglia S.r.l. è una società in-house dell’Automobile Club di Brescia, guidata con visione dalla Presidente Beatrice Saottini e dal CEO Fulvio D’Alvia.

Obiettivi e Attività dell’Incarico

L’incarico affidato a Eprcomunicazione prevede l’implementazione di attività di media relations e relazioni istituzionali su scala nazionale. L’obiettivo principale è rafforzare la visibilità e il posizionamento del brand 1000 Miglia, esaltandone il ricco patrimonio culturale, industriale e simbolico. Si tratta di un’opportunità unica per raccontare al meglio una storia fatta di passione, eccellenza e innovazione.

Fondata nel lontano 1927, la 1000 Miglia non è più solo una corsa. È diventata oggi una piattaforma integrata di eventi, esperienze e progetti che narrano l’eccellenza italiana attraverso la cultura dell’automobilismo storico, l’innovazione, la sostenibilità e la promozione del territorio. Oltre alla celebre corsa di regolarità, che ogni anno incanta l’Italia da Brescia a Roma e ritorno, la società organizza una molteplicità di eventi – sia in Italia che all’estero – capaci di coniugare armoniosamente spirito sportivo, eleganza, heritage e design.

Le Parole dell’Amministratore Delegato

Daniele Albanese, Amministratore Delegato di Eprcomunicazione, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova collaborazione, dichiarando: “Per Eprcomunicazione è un privilegio accompagnare un brand iconico come 1000 Miglia. Metteremo in campo la nostra esperienza nella comunicazione strategica per contribuire a raccontare e rafforzare un’eccellenza italiana che ha saputo unire tradizione e innovazione, bellezza e performance, cultura e passione.”