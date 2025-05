Il Centro Studi Confindustria, in collaborazione con la Fondazione Manlio Masi, ha sviluppato ExPAnD, uno strumento destinato a supportare imprese, associazioni e istituzioni nella ricerca dei migliori mercati per l’esportazione dei prodotti italiani. Questo portale, creato in sinergia con Salesforce e The Information Lab, è progettato per fornire un supporto operativo alle decisioni di internazionalizzazione, offrendo una serie di funzionalità chiave: la stima del potenziale di export per prodotto e paese, l’identificazione dei mercati più promettenti e dei settori in espansione, l’analisi della competitività rispetto ai principali concorrenti internazionali, e la valutazione delle forze e delle aree di miglioramento.

Attraverso indicatori chiave, il sistema confronta le performance italiane con quelle di altre nazioni simili. Questo approccio rende possibile stimare con precisione il potenziale di export aggiuntivo, che per l’Italia ammonta a circa 83 miliardi di euro.

Il portale ExPAnD rappresenta quindi un importante passo avanti nella strategia di internazionalizzazione, garantendo alle aziende italiane strumenti e dati utili per affrontare le sfide del mercato globale. Con la crescente competitività a livello internazionale, è fondamentale per le imprese avere accesso a informazioni concrete e affidabili per prendere decisioni informate e strategie di sviluppo mirate.