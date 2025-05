Le principali borse europee rallentano il passo al traguardo di metà seduta, nonostante i futures statunitensi siano in rialzo. Londra e Francoforte si posizionano al top con un incremento di circa lo 0,8%, seguite da Milano (+0,35%), Parigi (+0,2%) e Madrid (-0,16%), che segna un valore negativo.

La fiducia dei consumatori tedeschi è in linea con le previsioni, anche se si attesta sotto i 20 punti. Il mercato automobilistico europeo si mantiene stabile ad aprile, mentre l’inflazione francese mostra una diminuzione inattesa dello 0,1%. In Eurozona, la fiducia dei consumatori è conforme alle attese, con segnalazioni migliori rispetto alle stime sia per il settore industriale che per i servizi. Sono attesi dagli Stati Uniti i dati su ordini di beni durevoli, vendite all’ingrosso, prezzi delle abitazioni, fiducia dei consumatori di maggio e l’indice della Fed di Dallas.

Il dollaro si apprezza, superando quota 0,88 euro e avvicinandosi a 0,74 sterline, mentre lo spread tra i Btp e i Bund tedeschi si stabilizza a 101 punti. Il rendimento annuo italiano scende di 0,6 punti, attestandosi al 3,54%, mentre quello tedesco diminuisce di 2,1 punti, portandosi al 2,53%.

Il greggio mostra un lieve ribasso (-0,55% a 61,19 dollari al barile), mentre l’oro cala dello 0,16% a 3.288,12 dollari l’oncia. Anche il gas frena decisamente, con una diminuzione del 1,89% a 36,55 euro al MWh.

Tra i produttori di semiconduttori, Infineon sale del 2,61%, così come STM con un incremento del 2,28%. In aumento anche Stellantis (+1,8%) nel settore automobilistico, mentre in ambito industriale si segnala l’incremento di Leonardo (+2,53%) e Rheinmetall (+2,25%), in corsa per acquisire la divisione difesa di Iveco (+1,35%), su cui ha presentato un’offerta anche la spagnola Indra Sistemas (+0,22%).