Più di tre anni dopo l’inizio della programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027, lo stato di avanzamento dei programmi mostra un “andamento lento”. Al 28 febbraio di quest’anno, su un totale di 74,9 miliardi di euro, il livello di programmazione è al 17,97% (circa 13,5 miliardi di euro), con una spesa effettiva al 5,04%, pari a circa 3,8 miliardi di euro. Questi dati provengono da un monitoraggio del servizio Lavoro, coesione e territorio della Uil, riguardante l’attuazione delle politiche di coesione europee per il periodo 2021-2027.

Per quanto concerne i programmi regionali, su 48,3 miliardi di euro, gli interventi programmati raggiungono il 18,93% (circa 9,1 miliardi di euro), mentre la spesa effettiva è al 6,21% (circa 3 miliardi di euro). La situazione è meno soddisfacente per i programmi nazionali gestiti dalle amministrazioni centrali dello Stato, dove su 26,5 miliardi di euro, gli impegni ammontano al 16,23% (circa 4,3 miliardi di euro) e la spesa effettiva è al 2,91% (772 milioni di euro).

Alla luce di questi dati, Ivana Veronese, segretaria confederale della Uil che ha coordinato lo studio, ha dichiarato: “È indispensabile, e quanto mai urgente, mettere in moto tutti i processi per garantire velocità, qualità della spesa e addizionalità delle risorse”. Inoltre, ha aggiunto che “nell’attuale contesto economico-finanziario, nazionale e internazionale, una buona programmazione dei fondi strutturali europei, integrata con la programmazione delle risorse ordinarie, contribuirebbe in modo significativo a ridurre le disuguaglianze e a rilanciare l’economia, l’occupazione e il benessere sociale”.

“È quindi, più che mai urgente” – ha concluso Veronese – “che il Governo, insieme alle parti sociali, apra un tavolo di confronto per elaborare provvedimenti di accelerazione della spesa, concentrando le risorse su pochi ma strategici obiettivi”.